В новом интерьере.

Главное здание главной научной библиотеки Урала открылось после продолжительной реконструкции 1 февраля 2017 года. 10 лет посетители должны были заходить в Белинку со стороны "пристроя". Корреспонденты "Уралинформбюро" отправились оценить изменения, которые произошли в библиотеке. Их пока что смогли увидеть единицы посетителей.

"Ничего принципиально нового вы здесь не увидите, – с ходу огорошивает нас Елена Гармс, заместитель директора по информационной политике. Сегодня она проведет экскурсию по библиотеке. – Мы делали не ремонт, а реставрацию. Нашей главной задачей было сохранить здание в его первозданном виде. Ведь это памятник архитектуры".

Здание на улице Белинского построили в 1959 году. Сама библиотека была создана в далеком 1899 году. Сразу откроем ее главную "тайну", которая шокирует новых посетителей. Книг вам здесь не дадут. Домой не дадут. Читать можно только в здании Белинки. Кстати, на "Белинку" сотрудники не обижаются. "Чего уж там, мы и сами так называем", - поделилась Елена Гармс.

Регистрация. Обязательное фото для нового читательского билета.

За 10 лет в библиотеке заменили 280 окон, частично перестелили паркет, реконструировали системы отопления, вентиляции и кондиционирования, поменяли проводку. Нужно было восстановить и оригинальную лепнину. Всего реставрации подверглись 7,5 тысячи квадратных метров стен, полов и потолков.

Входное фойе в 2015 и 2017 годах.

Бюст во время ремонта сменил "место жительства", фото - библиотека Белинского

Сердце библиотеки – книгохранилище. 2 миллиона книг на 10 ярусах и 30 километрах полок. Во время реставрации все книги из него вынесли на своих руках сами библиотекари. По "цепочке" передавали друг другу из точки А в точку Б. Коробки сложили в закрытом читальном зале. Когда посетитель заказывал книгу, приходилось идти туда, искать нужную коробку, вскрывать и искать том. Книгохранилище работало очень медленно, а в воскресенье получить издание и вовсе было нельзя.

Хроники ремонта Белинки в 2013 году, фото - Николай Боченин

Книгохранилище в 2014 и 2017 годах.

Из трех больших читальных залов остался только один - Южный. Центральный зал превратился в актовый, в Северном планируют зал открытого доступа, где можно будет самостоятельно брать любую из выставленных книг. Но этот проект еще в разработке.

Актовый зал в 2014 и 2017 годах.

Мебель в оставшемся читальном зале произведена по специальному заказу – чтобы воссоздать ретро-атмосферу. Поставили зеленые лампы, очень похожие на те, что в московской библиотеке имени Ленина (вспоминайте кадры из фильма "Москва слезам не верит"). "Жаль, что в Белинке больше нет курилки, ведь там можно было знакомиться с умными мужчинами, как это делала героиня Муравьевой", – шутит Елена Гармс.

Читальный зал в 2014 и 2017 годах.

Есть в библиотеке и своя VIP-ложа – профессорский зал. Вход по большому "блату" – только для преподавателей и профессоров. Учителей ждут эффектные розовые кресла.

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Возникает резонный вопрос: востребована ли библиотека в век высоких технологий? "За последние года четыре ежедневно к нам приходят 300-400 посетителей. Это - хорошая посещаемость для учреждения культуры. Библиотека, конечно, не место первой необходимости. Сюда приходят, когда появляется потребность. Молодежь – когда начинает заниматься научной деятельностью. Есть тенденция - хоум-офисы становятся все менее популярны. Для работы библиотека подходит лучше. Здесь абсолютно ничто не отвлекает".

Реставрация практически не изменила Белинку: те же бумажные карточки в каталогах, то же книгохранилище, где нужно заказывать книги и ждать около получаса, та же тишина в читальном зале. Приходите и убедитесь сами.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА