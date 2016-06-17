30 километров книг БелинкиСегодня в 13:57
- Текст
- Фото
В новом интерьере.
Главное здание главной научной библиотеки Урала открылось после продолжительной реконструкции 1 февраля 2017 года. 10 лет посетители должны были заходить в Белинку со стороны "пристроя". Корреспонденты "Уралинформбюро" отправились оценить изменения, которые произошли в библиотеке. Их пока что смогли увидеть единицы посетителей.
"Ничего принципиально нового вы здесь не увидите, – с ходу огорошивает нас Елена Гармс, заместитель директора по информационной политике. Сегодня она проведет экскурсию по библиотеке. – Мы делали не ремонт, а реставрацию. Нашей главной задачей было сохранить здание в его первозданном виде. Ведь это памятник архитектуры".
Здание на улице Белинского построили в 1959 году. Сама библиотека была создана в далеком 1899 году. Сразу откроем ее главную "тайну", которая шокирует новых посетителей. Книг вам здесь не дадут. Домой не дадут. Читать можно только в здании Белинки. Кстати, на "Белинку" сотрудники не обижаются. "Чего уж там, мы и сами так называем", - поделилась Елена Гармс.
Регистрация. Обязательное фото для нового читательского билета.
За 10 лет в библиотеке заменили 280 окон, частично перестелили паркет, реконструировали системы отопления, вентиляции и кондиционирования, поменяли проводку. Нужно было восстановить и оригинальную лепнину. Всего реставрации подверглись 7,5 тысячи квадратных метров стен, полов и потолков.
Входное фойе в 2015 и 2017 годах.
Бюст во время ремонта сменил "место жительства", фото - библиотека Белинского
Сердце библиотеки – книгохранилище. 2 миллиона книг на 10 ярусах и 30 километрах полок. Во время реставрации все книги из него вынесли на своих руках сами библиотекари. По "цепочке" передавали друг другу из точки А в точку Б. Коробки сложили в закрытом читальном зале. Когда посетитель заказывал книгу, приходилось идти туда, искать нужную коробку, вскрывать и искать том. Книгохранилище работало очень медленно, а в воскресенье получить издание и вовсе было нельзя.
Хроники ремонта Белинки в 2013 году, фото - Николай Боченин
Книгохранилище в 2014 и 2017 годах.
Из трех больших читальных залов остался только один - Южный. Центральный зал превратился в актовый, в Северном планируют зал открытого доступа, где можно будет самостоятельно брать любую из выставленных книг. Но этот проект еще в разработке.
Актовый зал в 2014 и 2017 годах.
Мебель в оставшемся читальном зале произведена по специальному заказу – чтобы воссоздать ретро-атмосферу. Поставили зеленые лампы, очень похожие на те, что в московской библиотеке имени Ленина (вспоминайте кадры из фильма "Москва слезам не верит"). "Жаль, что в Белинке больше нет курилки, ведь там можно было знакомиться с умными мужчинами, как это делала героиня Муравьевой", – шутит Елена Гармс.
Читальный зал в 2014 и 2017 годах.
Есть в библиотеке и своя VIP-ложа – профессорский зал. Вход по большому "блату" – только для преподавателей и профессоров. Учителей ждут эффектные розовые кресла.
Все фото можно посмотреть в разделе "Медиа"
Возникает резонный вопрос: востребована ли библиотека в век высоких технологий? "За последние года четыре ежедневно к нам приходят 300-400 посетителей. Это - хорошая посещаемость для учреждения культуры. Библиотека, конечно, не место первой необходимости. Сюда приходят, когда появляется потребность. Молодежь – когда начинает заниматься научной деятельностью. Есть тенденция - хоум-офисы становятся все менее популярны. Для работы библиотека подходит лучше. Здесь абсолютно ничто не отвлекает".
Реставрация практически не изменила Белинку: те же бумажные карточки в каталогах, то же книгохранилище, где нужно заказывать книги и ждать около получаса, та же тишина в читальном зале. Приходите и убедитесь сами.
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
17 июня 2016 в 10:21
Екатеринбургский Главпочтамт доверили питерцам
Они приведут здание в порядок.26 мая 2016 в 11:57
В екатеринбургской школе рухнул кусок штукатурки
Во время уроков.10 мая 2016 в 14:46
Сгоревший в Зеленой роще коттедж восстановит мэрия Екатеринбурга
Как собственник здания.29 апреля 2015 в 18:54
Екатеринбургскому ДК ВИЗ вернут исторический облик
К 300-летию города.01 февраля в 13:44
Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла
В зоне отключения 200 домов.27 декабря 2016 в 11:15
Больше трети екатеринбургских автобусов "заглохли" из-за безденежья
Жалуются в МОАП.08 декабря 2016 в 10:50
Екатеринбуржцы в районе Автовокзала остались без тепла
Батареи остыли накануне.23 ноября 2016 в 08:11
Екатеринбуржцы на ВИЗе полсуток мерзли с холодными батареями
Из-за аварии.02 ноября 2016 в 15:47
Екатеринбургский "Водоканал" расхлебывает военное наследие
Сети заблокированы гаражами.02 ноября 2016 в 13:05
Екатеринбуржцы на Сортировке сидят без воды
Сколько ждать - непонятно.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.