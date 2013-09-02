Спецборт МЧС доставил в столицу Урала тяжелобольного ребенкаСегодня в 11:26
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После лечения в Москве.
В ночь на 3 февраля 2017 года в Екатеринбурге встречали спецборт МЧС. Ан-148 доставил из Москвы тяжелобольного ребенка.
В столице ему оказали высокотехнологичную медпомощь, лечение пациент продолжит в родном городе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На борту самолета, оснащенного современным оборудованием и спецмодулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, за больным следили медики "Центроспаса" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
После приземления маленького екатеринбуржца с помощью специального подъемника спустили из салона самолета и, укутав одеялами, перенесли в машину скорой. Она доставила ребенка в одну из городских больниц для дальнейшей терапии.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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