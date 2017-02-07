Вернув радость движения.

В Болгарии бездомный кот Пух обрел новые лапы вместо потерянных в результате несчастного случая. Титановые протезы мурлыке установил хирург Владислав Златинов, пишет The New York Post.

Ознакомившись с подобным опытом британских врачей, болгарин попробовал помочь коту сам. Заказав титановые импланты, он вживил их коту, передает "Уралинформбюро".

Искусственные конечности Пуха заканчиваются сменными протезами. Спустя полтора месяца после операции кот отлично бегает на титановых лапах и даже намывает их.

Сейчас мурлыке-киборгу не хватает лишь дома и ласковых хозяев.

Стоит отметить, что В.Златинов вернул конечности еще трем кошкам.