В Кольцово "поймали" связанных крабов из Пекина06 февраля в 18:55
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Еле живых.
Пассажир авиарейса Пекин - Екатеринбург провез в ручной клади несколько килограммов сушеной рыбы и двух живых крабов. Общий вес запрещенных морепродуктов составил 6,7 килограмма, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни.
Крабы перевозились со связанными клешнями и к моменту досмотра уже почти не шевелились.
Специалисты свердловского управления Россельхознадзора установили, что у мужчины нет разрешительных документов и ветеринарных сертификатов на морепродукты. Составлен административный протокол. Рыба и крабы переданы переданы на утилизацию.
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