Еле живых.

Пассажир авиарейса Пекин - Екатеринбург провез в ручной клади несколько килограммов сушеной рыбы и двух живых крабов. Общий вес запрещенных морепродуктов составил 6,7 килограмма, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни.

Крабы перевозились со связанными клешнями и к моменту досмотра уже почти не шевелились.

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора установили, что у мужчины нет разрешительных документов и ветеринарных сертификатов на морепродукты. Составлен административный протокол. Рыба и крабы переданы переданы на утилизацию.