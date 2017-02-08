Очевидцы выложили видео в Сеть.

В начале февраля в небе над американским штатом Флорида пять светящихся "тарелок" гонялись друг за другом. Очевидцами "космических игрищ" стали сотрудники автозаправки - видео выложили в Сеть, передает "Уралинформбюро".

По словам наблюдателей, странные светящиеся объекты двигались совершенно бесшумно. Сначала они летели на восток, затем стали поворачивать на юг.

Через пять минут НЛО выдвинулись в сторону находящегося поблизости международного аэропорта.