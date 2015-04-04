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Екатеринбуржцы увидят лунный "театр теней"Сегодня в 12:17

И яркую комету.

Под утро 11 февраля 2017 года екатеринбуржцы смогут полюбоваться полутеневым затмением Луны.

Подобные астрономические явления случаются в полнолуние, когда Солнце, Земля и ее естественный спутник располагаются на одной прямой и тень планеты ложится на Луну. Если она не касается лунного диска, а проходит вблизи него, происходит полутеневое затмение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Московского планетария.

Наблюдать его можно будет с 3.34 до 7.53. В 5.44 Луна окажется в полутени Земли полностью, в этот момент северный край лунного диска станет темным.


На рисунке указано московское время

Следующее затмение естественного спутника Земли состоится 7 августа, когда Луна попадает в тень Голубой планеты только частично. Полное затмение можно будет увидеть лишь 31 января 2018 года.

Стоит отметить, что в ночь на субботу на максимально близком расстоянии от Земли пройдет комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Она приблизится к планете на 12 миллионов километров. Наблюдать небесное тело можно будет в бинокль до восхода Солнца в созвездии Орла.

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