Екатеринбуржцы увидят лунный "театр теней"Сегодня в 12:17
- Текст
- Видео
И яркую комету.
Под утро 11 февраля 2017 года екатеринбуржцы смогут полюбоваться полутеневым затмением Луны.
Подобные астрономические явления случаются в полнолуние, когда Солнце, Земля и ее естественный спутник располагаются на одной прямой и тень планеты ложится на Луну. Если она не касается лунного диска, а проходит вблизи него, происходит полутеневое затмение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Московского планетария.
Наблюдать его можно будет с 3.34 до 7.53. В 5.44 Луна окажется в полутени Земли полностью, в этот момент северный край лунного диска станет темным.
На рисунке указано московское время
Следующее затмение естественного спутника Земли состоится 7 августа, когда Луна попадает в тень Голубой планеты только частично. Полное затмение можно будет увидеть лишь 31 января 2018 года.
Стоит отметить, что в ночь на субботу на максимально близком расстоянии от Земли пройдет комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Она приблизится к планете на 12 миллионов километров. Наблюдать небесное тело можно будет в бинокль до восхода Солнца в созвездии Орла.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
04 апреля 2015 в 15:11
Онлайн-трансляция полного лунного затмения
Для тех, кто не сможет увидеть его своими глазами.02 апреля 2015 в 14:05
Лунное затмение 4 апреля станет самым коротким за вековую историю
Оно продлится 5 минут.01 февраля в 18:47
Луна упадет на Землю через 65 миллиардов лет
Из-за медлительности.31 января в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.12 января в 11:36
Ученые "состарили" Луну
До 4,51 миллиарда лет.10 января в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.26 декабря 2016 в 14:37
Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов лет
Превратившись в красного гиганта.13 декабря 2016 в 10:54
Землю озарит последняя суперлуна
В этом году.09 декабря 2016 в 10:15
Ученые отсчитали отведенный человечеству срок
Землю погубит красный гигант.06 декабря 2016 в 12:17
Азербайджанцы поборются за мечеть в Екатеринбурге с МУГИСО
В суде.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.