Голый екатеринбуржец рассекал по Плотинке на бублике13 февраля в 17:07
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Привязанном к машине.
Поздним субботним вечером екатеринбуржцы могли наблюдать необычное зрелище на Плотинке. По проспекту Ленина медленно двигалась машина, за которой, держась за веревку, на бублике ехал молодой человек. И все бы ничего, но одет для 30-градусного мороза он был крайне легко - в шапку, плавки и ботинки.
Видеозапись "аттракциона" разлетелась по соцсетям, передает "Уралинформбюро".
В комментариях пользователи делают предположения, что же сподвигло юношу на такую прогулку. "Это он проиграл спор, или выпил много", - пишет один из них.
По словам автора ролика, молодой человек не пострадал.
Стоит отметить, что подобные развлечения входят в моду. Несколько дней назад в заснеженном Сочи в объектив видеокамеры попал молодой человек в плавках и ушанке, катающийся на сноуборде за внедорожником.
Ранее по теме:
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
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