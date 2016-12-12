Привязанном к машине.

Поздним субботним вечером екатеринбуржцы могли наблюдать необычное зрелище на Плотинке. По проспекту Ленина медленно двигалась машина, за которой, держась за веревку, на бублике ехал молодой человек. И все бы ничего, но одет для 30-градусного мороза он был крайне легко - в шапку, плавки и ботинки.

Видеозапись "аттракциона" разлетелась по соцсетям, передает "Уралинформбюро".

В комментариях пользователи делают предположения, что же сподвигло юношу на такую прогулку. "Это он проиграл спор, или выпил много", - пишет один из них.

По словам автора ролика, молодой человек не пострадал.

Стоит отметить, что подобные развлечения входят в моду. Несколько дней назад в заснеженном Сочи в объектив видеокамеры попал молодой человек в плавках и ушанке, катающийся на сноуборде за внедорожником.

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