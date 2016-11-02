В 30-градусный мороз.

В ночь на воскресенье в Екатеринбурге прошел необычный флешмоб. Юноши и девушки в нижнем белье устроили пробежку в районе Московской - Гурзуфской в 30-градусный мороз, передает "Уралинформбюро".

Прохожие восприняли флешмоб на ура. Кто-то подбадривал бегунов, кто-то снимал на мобильник, но желающих присоединиться не было.

Как признаются герои ролика, выложенного на YouTube, им было очень холодно, но "Екб принял вызов!". Первыми подобный забег в нижнем белье организовали московские студенты.

"Только эмоции заставляют чувствовать жизнь сполна. Нет эмоции - нет жизни", - написал автор ролика Евгений Бычков на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в ту же ночь в сердце Екатеринбурга молодой человек в плавках и шапке прокатился на бублике за машиной.

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