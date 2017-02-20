"Лыжня России" взбодрила 19 500 екатеринбуржцевСегодня в 13:16
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Другие города не отстают!
На "Лыжню России" в 2017 году традиционно вышла вся страна от Приморья до Калининграда. Горящие глаза, румяные щеки и отличное настроение – вот типичный портрет участника забега. В Екатеринбурге массовый старт 18 февраля собрал около 19 500 человек. Морозу и солнцу радовались как двухлетние малыши, так и 80-летние пенсионеры. Яркие эпизоды праздника – в подборке "Уралинформбюро".
"Лыжня России" ведет историю с 1982 года, так что коллекцию шапочек можно накопить внушительную.
Подрастающее поколение Златоуста навострило лыжи.
Кадеты рвутся в бой.
Челябинские пожарные не отстают.
Новосибирцы приобщают к лыжне ездовых лаек.
Нагулявшим аппетит – полевая кухня в помощь!
Зимний полет Шмеля – символа футбольного клуба "Урал".
Свердловчане стартовали с площадки выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Каждый зарегистрированный участник получил красивую шапочку и нагрудную повязку с номером.
Пикник перед забегом не помешает: шутка ли - 10 километров! Только у чиновников дистанция символическая: 2018 метров (в честь грядущих матчей мундиаля в Екатеринбурге). Дамы явно довольны нарядами.
Для юных спортсменок - очередная тренировка, просто более шумная и веселая.
Если популярность "Лыжни России" и дальше будет расти, в следующем году площадку придется расширять. Любителей здорового образа жизни много не бывает! Первый приз выиграли Никита Ступак и Лилия Хусаинова. Самой спортивной жюри признало семью Кряклиных, которая вышла на лыжню дружной командой из 24 человек.
18 февраля в Екатеринбурге стартовал забег «Лыжня России 2017». В данной гонке могли принять участия не только профессиональные лыжники, но и любители. Опытным спортсменам была поставлена задача преодолеть на скорость расстояние в 10 км. Для любителей - 2018 метров для собственного удовольствия. Эти цифры были подобраны не просто так. В 2018 году будет проведен домашний чемпионат мира по футболу. Полную версию видео вы можете посмотреть на нашей страничке ВК https://vk.com/wall-124476704_181 #лыжняроссии #лыжняроссии2017 #лыжняроссииекб #екатеринбург #ЗОЖ #ЗОЖЕКБ
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