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"Лыжня России" взбодрила 19 500 екатеринбуржцевСегодня в 13:16

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Другие города не отстают!

На "Лыжню России" в 2017 году традиционно вышла вся страна от Приморья до Калининграда. Горящие глаза, румяные щеки и отличное настроение – вот типичный портрет участника забега. В Екатеринбурге массовый старт 18 февраля собрал около 19 500 человек. Морозу и солнцу радовались как двухлетние малыши, так и 80-летние пенсионеры. Яркие эпизоды праздника – в подборке "Уралинформбюро".

"Лыжня России" ведет историю с 1982 года, так что коллекцию шапочек можно накопить внушительную.

Подрастающее поколение Златоуста навострило лыжи.

Кадеты рвутся в бой.

Челябинские пожарные не отстают.

Новосибирцы приобщают к лыжне ездовых лаек.

Снегуша на Лыжне России 2017!) #маламут #лыжняроссии2017 #ездовойспортНовосибирск

Публикация от Мария Бабак (@obereg_zemli_sibirskoi) Фев 19 2017 в 6:32 PST

Нагулявшим аппетит – полевая кухня в помощь!

Зимний полет Шмеля – символа футбольного клуба "Урал".

Финиширую💥 #ШмельУрала #Жжжж #лыжняроссии2017 #лыжняроссии #вставайналыжи

Публикация от Шмель Уралов (@ural_shmel) Фев 17 2017 в 11:04 PST

Свердловчане стартовали с площадки выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Каждый зарегистрированный участник получил красивую шапочку и нагрудную повязку с номером.

Пикник перед забегом не помешает: шутка ли - 10 километров! Только у чиновников дистанция символическая: 2018 метров (в честь грядущих матчей мундиаля в Екатеринбурге). Дамы явно довольны нарядами.

Для юных спортсменок - очередная тренировка, просто более шумная и веселая.

Если популярность "Лыжни России" и дальше будет расти, в следующем году площадку придется расширять. Любителей здорового образа жизни много не бывает! Первый приз выиграли Никита Ступак и Лилия Хусаинова. Самой спортивной жюри признало семью Кряклиных, которая вышла на лыжню дружной командой из 24 человек.

18 февраля в Екатеринбурге стартовал забег «Лыжня России 2017». В данной гонке могли принять участия не только профессиональные лыжники, но и любители. Опытным спортсменам была поставлена задача преодолеть на скорость расстояние в 10 км. Для любителей - 2018 метров для собственного удовольствия. Эти цифры были подобраны не просто так. В 2018 году будет проведен домашний чемпионат мира по футболу. Полную версию видео вы можете посмотреть на нашей страничке ВК https://vk.com/wall-124476704_181 #лыжняроссии #лыжняроссии2017 #лыжняроссииекб #екатеринбург #ЗОЖ #ЗОЖЕКБ

Публикация от Екатеринбург сегодня 📹 Play▶ (@ag_play) Фев 18 2017 в 7:32 PST

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