Другие города не отстают!

На "Лыжню России" в 2017 году традиционно вышла вся страна от Приморья до Калининграда. Горящие глаза, румяные щеки и отличное настроение – вот типичный портрет участника забега. В Екатеринбурге массовый старт 18 февраля собрал около 19 500 человек. Морозу и солнцу радовались как двухлетние малыши, так и 80-летние пенсионеры. Яркие эпизоды праздника – в подборке "Уралинформбюро".

"Лыжня России" ведет историю с 1982 года, так что коллекцию шапочек можно накопить внушительную.

Подрастающее поколение Златоуста навострило лыжи.

Провели Лыжню России 2017! Хорошо, что молодое поколение приобщается к спорту! Масса положительных эмоций! #лыжняроссии2017 #златоуст #спорт Публикация от Вячеслав Жилин (@zhilinvyacheslav) Фев 19 2017 в 1:36 PST

Кадеты рвутся в бой.

Челябинские пожарные не отстают.

Новосибирцы приобщают к лыжне ездовых лаек.

Снегуша на Лыжне России 2017!) #маламут #лыжняроссии2017 #ездовойспортНовосибирск Публикация от Мария Бабак (@obereg_zemli_sibirskoi) Фев 19 2017 в 6:32 PST

Нагулявшим аппетит – полевая кухня в помощь!

пока старший братик в соревнованиях участвует, Маша не теряет времени зря и #плюшкамибалуемся #лыжняроссии2017 #лыжняроссии Публикация от Yulia (@izotovaykkka) Фев 18 2017 в 2:01 PST

Зимний полет Шмеля – символа футбольного клуба "Урал".

Финиширую💥 #ШмельУрала #Жжжж #лыжняроссии2017 #лыжняроссии #вставайналыжи Публикация от Шмель Уралов (@ural_shmel) Фев 17 2017 в 11:04 PST

Свердловчане стартовали с площадки выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Каждый зарегистрированный участник получил красивую шапочку и нагрудную повязку с номером.

Пикник перед забегом не помешает: шутка ли - 10 километров! Только у чиновников дистанция символическая: 2018 метров (в честь грядущих матчей мундиаля в Екатеринбурге). Дамы явно довольны нарядами.

Для юных спортсменок - очередная тренировка, просто более шумная и веселая.

Если популярность "Лыжни России" и дальше будет расти, в следующем году площадку придется расширять. Любителей здорового образа жизни много не бывает! Первый приз выиграли Никита Ступак и Лилия Хусаинова. Самой спортивной жюри признало семью Кряклиных, которая вышла на лыжню дружной командой из 24 человек.