Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

На Урале.

Курганская область заняла первое место среди уральских регионов по стоимости отопления. Максимальный платеж за услугу в Зауралье составил 14 200 рублей в месяц, средний - 5 600 рублей, минимальный - 579 рублей. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном информационной службой ОТР.

На втором месте - Югра. Там респонденты назвали максимальную сумму ежемесячного платежа 10 650 рублей. Средняя квитанция - 4 432 рубля, наименьшая - 1 980 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе телеканала ОТР.

Свердловчане назвали максимальную сумму 6 600 рублей, среднюю - 3 394 рубля, минимальную - 1 650 рублей. Примерно столько же платят за тепло в соседних Челябинской и Тюменской областях. На Южном Урале самый большой платеж зафиксирован на уровне 5 547 рублей, средний - 3 782, наименьший - 1400. В Тюменской области эти показатели находятся на уровне 4 940, 2 506 и 1 177 рублей.

Ямальцам, судя по откликам, приходят максимальные счета на 4 347 рублей, средние - на 2 845 рублей, минимальные - на 1 657 рублей.

Стоит добавить, что с Нового года в результате изменения методики оплаты коммунальных услуг уральцы начали жаловаться на квитанции с заоблачными суммами. По словам екатеринбуржцев, "коммуналка" подорожала на 1-3,5 тысячи рублей. В Общественную палату Свердловской области по данным фактам поступило более 600 обращений.

Ранее по теме:

С квитанцией в "неотложку"