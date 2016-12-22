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Ледяная могила под крышами Екатеринбурга22 февраля в 18:01

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Все мы под ними ходим.

В Екатеринбурге появились первые жертвы ледяных "лавин". Накануне с крыши дома на Баумана, 5 на полугодовалого мальчика в коляске упала глыба. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Коммунальщиков, как водится, заставят пошевелиться только после ЧП. Но проблему это не решит - того и гляди "гром грянет" в другом районе: опасных крыш в городе хоть отбавляй. Фотокорреспондент "Уралинформбюро" обошел несколько улиц, поймав в объектив нависшую над екатеринбуржцами угрозу.

Возле дома №21/4 по улице Малышева лежат обломки сошедшей накануне льдины. Она легко могла свалиться кому-нибудь на голову.

Председатель ТСЖ "Малышева 21/4" Татьяна Золотухина пояснила "Уралинформбюро", что опасность представляют два козырька балконов на верхних этажах.

"Крышу пытались очистить, но примерзло так, что хозяева это сделать не смогли. Видимо, они расшевелили там глыбу, и поэтому она съехала вчера. Мы оградили участок лентой, поэтому никто и не пострадал. До сих пор лента там есть. Люди обходят этот участок. Я днем стояла, вечером выходила, мы ситуацию контролируем", - заверила Золотухина.

Сегодня огромная снежная глыба, упавшая с храма в Зеленой роще, покорежила автомобиль Toyota. Льдина помяла крышу, капот и сломала зеркало. Хозяина в тот момент в машине не было. Когда он пришел с претензиями в епархию, его выставили, назвав неучем: "В техникуме учишься, а не знаешь, как снег падает!". Автовладелец будет искать правду в суде.

Фото: Елена Неволина

Смертельно опасные сугробы выросли на крышах домов в районе Автовокзала. Каждый день горожане рискуют собой, проходя мимо домов №69, 71, 78, 76а, 72, 74 и 76 по Циолковского. Их обслуживанием должна заниматься УК "Чкаловская".

"Всё убирается, машины ездят, но снега очень много. Наиболее опасные участки, рядом с пешеходными зонами, убираются в первую очередь. Убираем и по заявкам жильцов, и сотрудники ЖЭУ делают объезды", - пояснили в управляющей компании.

Там записали адреса и пообещали сбить все сосульки.

Еще одна "зона риска" на карте Екатеринбурга - дом №14 по Розы Люксембург. "В ближайшее время крыша будет почищена. Пока обращений по тому адресу не было, но мы обратим внимание на этот дом", - заверили "Уралинформбюро" в УК "Губерния".

Дома-соседи, расположенные по адресам Розы Люксембург 8/10, 20, 3 и Энгельса, 16, также выглядят устрашающе.

Предупреждающую ленту протянули рядом со зданием Педагогического университета на Карла Либкнехта, 9. Этим и ограничились. Сбрасывать снежные одеяла с крыши никто не спешит.

"Ледяные" нервы не только у коммунальщиков, но и у руководства детсада №113, расположенного на Шарташской, 16. Судя по снежной шапке на крыше и козырьках, заведующая не побеспокоилась о состоянии кровли. Она отказалась разговаривать с корреспондентом "Уралинформбюро".

А вот мама одного из детсадовцев молчать не стала. По ее словам, в детсаду организована родительская помощь: в случае необходимости всем миром скидываются на те или иные нужды. В этом году деньги собирали только на заливку горок, а про сугробы на крышах вопрос даже не поднимался.

Без 5 минут "герой" полицейских сводок - дом №16/18 на Декабристов: огромная глыба льда наполовину сошла с козырька. Прямо под ней с риском для жизни ходят горожане с колясками. Козырьки балконов обязаны чистить собственники квартир, но не все об этом знают. Да и какой-нибудь пенсионерке не по силам и не "по кошельку" такая задача.

Фото: Олег Медведев

Может не поздоровиться и покупателям магазина "Пятерочка", расположенного на Первомайской, 32. Сотрудница торговой точки заверила фотокорреспондента "Уралинформбюро", что крышу в ближайшее время "обезвредят". Она сфотографировала навес на телефон и пообещала отправить главному инженеру.

В центре города под прицел фотокорреспондента попали сразу несколько многоэтажек, обслуживаемых УК "Фонд Радомир". В списке опасных строений - №№10, 12 и 14 по улице Шарташской, №70 по Мамина-Сибиряка, №43 и №45 по Бажова. В управляющей компании оперативно получить комментарий не удалось.

На пятиэтажках №23 и №27 по Шевченко также не бывала нога коммунальщика. Их должны были привести в порядок специалисты УК "РЭМП Железнодорожного района". При этом про соседний дом на Шевченко, 29а они не забыли.

Прохожие заявляют, что впору надевать каски и рядом с домами № 6 и 6а на Белинского.

Вдоль дома №133 по Луначарского хоть и протянута лента, но это не смущает горожан. Они бесстрашно идут по "минному полю" - а что делать? Других вариантов нет: прямо за оградительной лентой - проезжая часть.

Синоптики обещают, что до конца недели столбик термометра не будет опускаться ниже +1 градуса, а значит, екатеринбужцам еще не раз придется сыграть в русскую рулетку под крышами.

Подготовили Елена ПЛЮХИНА и София МУХАМЕДЬЯНОВА

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