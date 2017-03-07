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Екатеринбуржец прогулялся по стропе на высоте 200 метров в Галиче06 марта в 14:48

Покорив одну из самых высоких антенн.

Екатеринбургский экстремал Максим Кагин прошел по стропе, натянутой на высоте 200 метров, в Галиче. Объектом для покорения стала одна из самых высоких в России заброшенных антенн, от основания до вершины которой 350 метров, передает "Уралинформбюро".

Идея подобной акции пришла к хайлайнеру около года назад. Когда стало известно, что вышку скоро снесут, была экстренно собрана команда из воронежцев, петербуржцев и екатеринбуржцев.

Из-за сильного ветра и мороза 20-метровую стропу натянули намного ниже макушки антенны, и Максим прошел по ней туда и обратно несколько раз. Основной опасностью было падение сосулек с вышки.

Екатеринбургский экстремал не советует следовать его примеру без соответствующей тренировки.

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