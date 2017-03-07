К 8 Марта.

Международный женский день вот-вот наполнит Екатеринбург праздничным настроением и красками. Второй день цветочные магазины на осадном положении, покупатели сбегаются в ювелирные, секс-шопы и парфюмерные.

Как ни крути 8 Марта – праздник тюльпана и нарцисса. За ними-то мы и отправились в оранжерею городского Дендропарка.

В теплицах на улице 8 Марта светло, тепло и ароматно. К началу месяца цветы предстают во всей красе. "Мы садим так, чтобы цветение пришлось как раз на первые числа месяца. Например, тюльпаны – в октябре, другие цветы – в ноябре. До зимы проходит период охлаждения. В январе мы их вносим в тепло, и луковицы начинают просыпаться, расти. А заявки начали поступать уже с начала февраля. Постоянные заказчики знают, что у нас тут есть, и не ждут, когда какие-то афиши-рекламы появятся. Большую часть цветов разбирают 6-7 марта. 8 числа идут только частники", - рассказала агроном Дендрария Татьяна Пудовкина.

Тюльпаны, нарциссы, примулы, гиацинты, крокусы – в оранжереях можно найти цветы на любой вкус и кошелек. В основном, тепличницы принимают оптовые заказы. Среди постоянных клиентов муниципального Дендрария чиновники и крупные компании. "Из правительственных организаций поступают заказы, администрации города. В детские сады поставляем, в воинские части. Большим спросом, конечно, пользуются красные и желтые тюльпаны. Бывают заказы по 1,5 тысячи единиц. Нарциссы, крокусы, гиацинты в горшках мы не так давно стали выращивать. Люди пока незнакомы с ними. Хотя в прошлом году хорошо разобрали, нынче мы побольше посадили", - говорит Татьяна.

Кстати, горшечные растения будут радовать глаз покупателя и на будущий год – луковицу можно высушить и снова посадить в августе. "Луковицы тюльпанов импортные, голландские. Наши пока не продают. А вот семена примулы, например, мы сами собираем", - делится агроном. Общее количество растений в Дендрарии не раскрывают. "Коммерческая тайна. Могу сказать только: все, что садим, разбирают", - с улыбкой пояснила Татьяна Пудовкина.

В магазинах тюльпаны не переведутся до завтрашнего дня, уверяют продавцы в розничных точках на проспекте Ленина. Цветочники запаслись с лихвой, и нескончаемый поток клиентов их не пугает. "В этом году покупают больше, чем в прошлом. Видимо, кризис отступает, как говорят в новостях", - делится одна из продавщиц, упаковывая очередной букет.

Несанкционированно весенним настроением делятся уроженцы Махачкалы возле колледжа Ползунова и гипермаркета "Успенский". Веточку мимозы прямиком из Дагестана можно приобрести за 50 рублей, а тюльпанчик – за 60. "Все, что остается в конце дня, дарим бабушкам", - откровенничает Магомед. По его словам, мимоза на его родине нынче не уродилась: "Снега было много и морозы".

За подарком с перчинкой екатеринбуржцы идут в секс-шоп. К 8 Марта тут предпочитают закупаться и женщины, и мужчины. "Покупают все: вибромассажеры, тренажеры для интимных мышц, белье, сертификаты подарочные, духи", - отметила продавец. По ее слова, "подарки для здоровья" пользуются спросом в преддверии почти всех праздников.

Яркие тюльпаны скрадывают уличную серость, в которую Екатеринбург погружается каждый год. От улыбок дам и галантности мужчин становится теплее. Так в город приходит весна.

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