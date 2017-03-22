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Финский фотограф собрал 50 000 снимков Марса в одно видеоСегодня в 10:32

Масштаб работы потрясает.

Режиссер и фотограф из Финляндии Ян Фройдман объединил в одном видео 50 000 снимков Красной планеты, сделанных зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ролик дает возможность "взглянуть" на Марс с высоты птичьего полета и совершить посадку на его поверхность, передает "Уралинформбюро".

Мощная камера HiRISE, установленная на MRO, передает на Землю стереоизображения в серых тонах. Поэтому Фройдману пришлось раскрашивать и вручную переносить 3D-объекты на плоскость, для чего понадобилось маркировать тысячи опорных точек, а затем "сшивать" по ним фотографии. Весь процесс занял больше трех месяцев.

"Финальный результат способен впечатлить даже искушенного зрителя, так что время, безусловно, было потрачено не зря", - уверен Ян Фройдман.

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