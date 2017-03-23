"Позируя" перед камерами.

22 марта 2017 года жители Салехарда засекли неопознанный летающий объект. Серебристый сигарообразный силуэт несколько минут мерцал в небе над городом. Очевидцы успели снять видео и выложили его в соцсети, передает "Уралинформбюро".

Скептики уверены, что это не летающая тарелка, а самолет, от обшивки которого отражаются лучи солнца.