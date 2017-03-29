На площади Обороны собралось 450 человек.

28 марта 2017 года на митинг на площадь Обороны в Екатеринбурге пришли порядка 450 сотрудников "ТТУ" и "МОАП". Водители и кондукторы пожертвовали обедом, чтобы в будний день попасть на акцию протеста. Работники уверяют, что их условия труда просто невыносимы.

"У нас не было индексации зарплат уже 3 года. Водители получают по 20 тысяч, кондукторы около 10 "чистыми". Работа очень тяжелая: приходится рано вставать, движение сейчас такое, что невозможно ездить, надо очень много нервов. Молодые приходят, отучиваются и уходят, потому что не выдерживают всего этого", - поделилась с "Уралинформбюро" водитель трамвая, не пожелавшая раскрыть свое имя.

"Человек не способен от смены до смены весь этот негатив переработать, а тут еще и отпуска сократили в 2016 году. Раньше у нас было полтора месяца отпуска, а сейчас - только 28 дней. И пенсию льготную нам убрали в 2014 году. Раньше мы выходили на пенсию в 50 и 55 лет," - пожаловалась "Уралинформбюро" другая сотрудница "ТТУ".

О тяжелой ситуации на МУПах говорится не первый год. Руководство предприятий умудряется еще и задерживать сотрудникам "копеечные" зарплаты. По данным региональной прокуратуры, работникам "МОАП" на данный момент не перечислено около 9,4 миллиона рублей, "ТТУ" - порядка 10 миллионов.

Огромные долги есть и перед поставщиками электроэнергии и ГСМ. Так, "ТТУ" не перечислило "Екатеринбургэнергосбыту" за потребленную электроэнергию порядка 40 миллионов. "МОАП" не рассчиталось с поставщиками на 400 миллионов. Предприятию едва удалось избежать банкротства, погасив долги за топливо перед ТД "Рунатко", уже подавшим на автобусников в суд.

Как рассказала "Уралинформбюро" водитель троллейбуса Ирина Коробицина, работающая в "ТТУ" с 1990 года, проблемы в "Трамвайно-троллейбусном управлении" начались в 2000-х.

"Когда я пришла на предприятие 1 марта 1990 года, я еще успела слетать в отпуск в Ялту. Наши водители могли себе это позволить. У нас на предприятиях были детские сады, лагерь отдыха, была турбаза и спортивный комплекс. Я вместе с "ТТУ" пережила 90-е годы, когда предприятия закрывались. А нам ежемесячно выплачивали зарплаты, обновлялся подвижной состав, открывались новые линии. В 2000-х годах одним росчерком пера весь муниципальный транспорт приравняли к коммерческому по стоимости проезда. Если раньше муниципальный транспорт стоил 10 рублей, а маршрутки - 15-17 рублей, то потом все стало по 10 рублей. И тут начались проблемы. Мы не сравнимся по маневренности с маршрутками, и за аналогичную цену люди стали выбирать маршрутки", - поделилась с "Уралинформбюро" своим мнением Ирина Коробицина.

По мнению женщины, никакого сокращения пассажиропотока, о котором трубят официальные власти, нет. И проблемы не в том, что люди пересаживаются с общественного на личный транспорт. Просто всех пассажиров сейчас забирают себе частники. По ее словам, на 1 троллейбусный маршрут приходится 3-4 коммерческих автобусных.

"Я считаю, что все-таки нужно было проводить транспортную реформу, чтобы коммерческий транспорт дополнял муниципальный, а не дублировал его. Я боюсь, что до 2019 года мы можем просто не дожить", - заявила Коробицина.

Мнения участников митинга по поводу причин сложной экономической ситуации в МУПах разошлись. Кондуктор автотранспортного предприятия №3 "МОАП" Римма Чижик посетовала на руководителей МУПов, которые регулярно меняют машины и не испытывают таких же финансовых трудностей, как их сотрудники. Возможно, проблемы кроются в неэффективности управления предприятиями.

"Мы требуем поднять нам заработную плату до средней по региону, то есть до 32 тысяч 759 рублей! Кто-нибудь из вас вообще слышал, что у нас в Свердловской области такая средняя зарплата?" - обратилась к водителям и кондукторам Римма Чижик.

Работница Южного трамвайного депо Любовь Вяткина заявила "Уралинформбюро", что ежегодные убытки МУПов в размере сотен миллионов рублей связаны с невыплатой чиновниками компенсаций за льготников. На данный момент существующая провозная плата обеспечивает только 60% всех транспортных трат.

"Муниципальные власти не оплачивают в полном объеме выполненную транспортную работу, а лишь субсидируют 30% от всех понесенных затрат. В результате нет денег даже на первоочередные расходы - на оплату электроэнергии и ГСМ, на выплату зарплат сотрудникам. Задержки по зарплатам составляют от нескольких дней до месяца. Зарплата в муниципальном транспорте сейчас на 20% ниже средней по Свердловской области и на 40% ниже средней по Екатеринбургу. Молодые не хотят работать за такие деньги. В "МОАП" - всего 10% молодых, в "ТТУ" - 18%. Средний возраст работников - около 50 лет", - согласилась с митингующими председатель свердловского территориального отделения "Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" Ольга Соловьева.

Она пояснила "Уралинформбюро", что единственный выход из сложившейся ситуации - переход на контрактную систему, прописанную в ФЗ №220. Ее суть в том, что власти должны разыграть конкурсы среди перевозчиков, а затем в рамках договора полностью компенсировать им понесенные затраты.

"Наши дальнейшие действия после митинга - это заявления к органам власти, к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву", - добавила Соловьева.

Резолюцию с требованиями о повышении зарплат и их своевременной выплате более 400 участников митинга поддержали единогласно.

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В конце экономический митинг превратился в политический. "Надо назначить мэром Екатеринбурга Сергея Собянина, а губернатором области - Шойгу на какое-то время. Пусть они наведут у нас порядок", - закричал кто-то со сцены.

Никто из руководства МУПов не пришел к митингующим. Позже заместитель генерального директора "ТТУ" Александр Серебренников дал комментарий. Он заявил, что никаких долгов перед сотрудниками у руководства нет и никогда не было. Деньги всегда перечисляются по графику.

Елена ПЛЮХИНА