Глазами очевидцев.

Очевидцы теракта, произошедшего в подземке Санкт-Петербурга 3 апреля, делятся впечатлениями в соцсетях.

"Я был внутри, взры прогремел до моего прибытия. Начал идти газ. Люди вышли на ружу. О том что произошло узнал снаружи", - сообщил "Уралинформбюро" Максим Власов, который ехал на учебу (здесь и далее орфография источников сохранена. - Прим.ред.).

Елизавета Горюнова: "Люди лежат, поезд едет мимо, пахнет гарью".

Фото: группа вконтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: группа вконтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург ​​​​​​​

"Отменили занятия, всех отпустили, до среды отменены пары", - рассказал Евгений Великанов, который учится поблизости, в университете в БГТУ "Военмех" имени Д.Ф. Устинова. Когда взрывались бомбы, он был в аудитории.

Питерцы в панике ищут близких. "У кого-нибудь погибли или пострадали друзья/знакомые/родственники? У меня муж в 14-45 выходил с Нарвской. Ехал как раз через Технарь. Мне подруга позвонила в панике, что до моего мужа не дозвониться было и рассказала про взрыв. Я звоню своему, телефон выключен. У меня аж руки затряслись ((((( Слава Богу ЖИВ!" - радуется Светлана Бондаренко.

"Связь пропадает в метро, не паникуйте метро перекрыли на каждой станции ведутся профилактические работы все органы мобилизированы", - успокаивает Никита Голубов.

Фото: Евгений Великанов

Фото: Евгений Великанов

Сейчас из-за взрыва закрыли все питерское метро. Люди не знают, как теперь добираться до дома: "Люди, кто поедет мимо ФРУНЗЕНСКОЙ в сторону Большевиков,Новочеркасская или Дыбенко???Пожалуйста, отпишитесь в личку." Отзывчивые предлагают свою помощь: "Еду от дворцовой в сторону Ладожской 2 места пишите!!!"

Тем временем жители Санкт-Петербурга призывают сдавать кровь для пострадавших. "Приходите в пункт сдачи крови в своем районе, без справки, они у вас возьмут кровь для анализа. Потом померят давление и все, если вы подойдёте, возьмут кровь", - пишет Лейла Татаринова.

Городские власти опубликовали телефоны, по которым можно узнать о судьбе своих родных и близких или сообщить о подробностях произошедшего:

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Взрывы на синей ветке метро прогремели вечером 3 апреля. По уточненным данным, погибли 9 человек, пострадали более 20, передает "Уралинформбюро".