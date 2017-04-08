С оглядкой на Мариинку.

7 апреля Екатеринбургский театр оперы и балета представляет на суд зрителей "Жизель" в классической редакции Мариуса Петипа. Журналист "Уралинформбюро" заглянул за кулисы перед премьерой.

Для работы над постановкой были приглашены народные артисты России Наталья Большакова и Вадим Гуляев – солисты Мариинского театра и известные педагоги. Они уже приезжали в Екатеринбург в 2015 году обучать балетную труппу и высоко оценили ее уровень.

Отправной точкой послужил спектакль, поставленный в Мариинке.

"Мы решили отреставрировать его, как картину, убрать лишние наносы, почистить. Избавить танцоров от заштампованности и показать зрителям свободное исполнение, – рассказывает В.Гуляев. – Мы с Натальей Дмитриевной довольно долго танцевали эту партию во многих театрах мира, и это наш любимый спектакль. Многое мы привнесли в него из своего профессионального и жизненного опыта. "Жизель" для нас - самый трудный балет, в нем важны не только пируэты, главное – это сиюминутное существование как бы в реальной жизни. Его очень трудно показать, и артисты, как мне кажется, справляются замечательно".

Солистка балетной труппы Екатерина Сапогова, номинированная на премию "Золотая маска" за роль Джульетты в современной постановке "Ромео и Джульетта", не скрывает восторга: "Для меня имеет огромное значение то, что я танцую Жизель. Каждая балерина мечтает исполнять классический репертуар, и для меня это честь. Мы работали с потрясающими педагогами, это был очень интересный опыт, они объясняли нам то, о чем мы и понятия не имели".

Испытание оказалось непростым: "Роль для меня сложна не только с технической точки зрения, но и с психологической: у нас в театре есть конкуренция, и она будет, поэтому хочется показать себя лучше, чем ты есть сейчас, хочется постоянно повышать себе планку. Тяжелее всего во втором действии, когда Жизель становится виллисой (дух невесты, умершей до свадьбы). Там должна быть безупречная техника, при которой трудно сохранять состояние полета и невесомости".

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Декорации полностью передают романтический конфликт двух миров, повседневного и потустороннего. Художник-постановщик из Петербурга Андрей Войтенко работает с Екатеринбургским театром оперы и балета второй раз - первым совместным проектом было "Лебединое озеро".