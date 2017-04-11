Сам по себе.

Утром 10 апреля жители Челябинска встретили на улице медведя. Мишка обнюхивал деревья и стену жилого дома. Хозяина зверя поблизости не было, хотя на шее у медведя был ошейник, передает "Уралинформбюро". Видео с косолапым выложили в Сеть.

Как пояснил местный зоозащитник Карен Даллакян, медведь – артист цирка "Джанго", который приехал сегодня утром на выступление в ДК. Почему его выгуливали без присмотра, непонятно.