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В центре Челябинска разгуливал медведь10 апреля в 19:11

Сам по себе.

Утром 10 апреля жители Челябинска встретили на улице медведя. Мишка обнюхивал деревья и стену жилого дома. Хозяина зверя поблизости не было, хотя на шее у медведя был ошейник, передает "Уралинформбюро". Видео с косолапым выложили в Сеть.

Как пояснил местный зоозащитник Карен Даллакян, медведь – артист цирка "Джанго", который приехал сегодня утром на выступление в ДК. Почему его выгуливали без присмотра, непонятно.

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