В ожидании ОлимпиадыСегодня в 17:13
- Текст
- Фото
Творческой.
"Вы теряете половину аплодисментов! Встаньте не в центр манежа, а в его первой трети. А еще займитесь бальными танцами – осанку поправите". В Екатеринбургский цирк прибыли участники Дельфийских игр. По расписанию у молодых артистов должна быть репетиция, но "бонусом" они получают профессиональный совет от директора цирка Анатолия Марчевского.
Дельфийские игры - соревнования в 47 творческих номинациях среди молодежи. В этом году их принимает столица Урала. Официальный старт будет дан вечером 19 апреля. А пока конкурсанты репетируют. "Уралинформбюро" заглянуло за кулисы одной из самых необычных номинаций.
На входе в цирк пермскую делегацию встречает женщина-полицейский – она досматривает огромный чемодан с цирковым реквизитом. Все тривиально: обруч, спортивные костюмы. "Распиленной женщины" нет, и ребята отправляются в гримерки.
Музыка звучит не в том месте, неотрегулированный свет софитов слепит глаза – руководителю одной из делегаций требуется несколько минут, чтобы, наконец, объяснить особенности номера звукорежиссеру и осветителю цирка.
"Цирк" из 47 номинаций Дельфийских игр не самая массовая. В ней будут участвовать представители России, Армении и Киргизии. Воздушная акробатка из Перми делает шпагат, а за ней внимательно следит подрастающее поколение циркачей.
И... Анатолий Марчевский, член жюри. Советы которого можно услышать до решающего выступления.
"Маша, ты долго разбегаешься, а потом еще в воздухе ногами перебираешь, лучше быстро пробежать, резко оттолкнуться и взлететь", – вклинивается он в репетицию. И не удовлетворившись объяснением, с неожиданной легкостью и скоростью демонстрирует, как надо разбегаться.
Неслучайно Дельфийские игры называют творческой Олимпиадой. Участников отбирают в несколько этапов: на уровне города, затем региона. Экспертное жюри Игр отсматривает видео потенциальных конкурсантов и вызывает лучших. Например, с циркового отделения Свердловского колледжа искусств и культуры на манеж выйдет только один студент.
Сейчас он отрабатывает свой номер на моноцикле с обручами. Реквизит периодически падает. Анатолий Марчевский дает наставления и ему: "Ты уже выиграл, что попал сюда".
Для представителей народного цирка "Молодость" (Пермский край) это уже третьи Игры. В прошлом году в их копилке уже было золото, теперь хочется закрепить успех.
"Естественно, нервничаем. Мы хоть и много выступаем, но каждое соревнование волнительно. К тому же это – Дельфийские игры! Очень вырос уровень. Два года назад выступления были так себе, а вот в прошлом году в Тюмени ребята были очень сильные. И в этом году страшно", – делится волнением Александр Плишкин.
Все фото можно посмотреть в разделе "Медиа"
Конкурсная программа Дельфийских игр стартует 20 апреля. Вход для зрителей свободный.
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:04
Юные тюменцы поразят искусственным интеллектом
На робототехнической олимпиаде.Сегодня в 18:53
Зловонные отходы екатеринбургского "Водоканала" повезли в поля
ОНФ встревожен.Сегодня в 18:47
МРОТ "доползет" до прожиточного минимума за несколько лет
Один растет - другой падает.Сегодня в 18:26
В Богдановиче врач ответит в суде за смерть пациентки после аборта
Вынужденного.Сегодня в 18:16
В Кургане мать забрала детей из приемной семьи и измывалась над ними
После выхода из тюрьмы.Сегодня в 18:10
Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
Мужчину опрашивают.Сегодня в 17:55
Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в Монетном
Обвиняемому грозит пожизненный срок.Сегодня в 17:45
В Екатеринбурге Широкую Речку соединят с Академическим в 2018 году
Если дадут деньги из госказны.Сегодня в 17:33
Пятерку российских атлетов вынудили признаться в допинге
Ради имиджа Родины.Сегодня в 17:18
Медведев "не клюнул" на Навального
С парламентской трибуны.Сегодня в 17:13
В ожидании Олимпиады
Творческой.Сегодня в 16:52
Под Ревдой в ДТП с санитарным УАЗом пострадали 6 человек
"Буханка" перевернулась.Сегодня в 16:49
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга оставили под замком
До 20 мая.Сегодня в 16:46
Свердловчанин зарезал соперника на глазах у детей
Приревновав жену.Сегодня в 16:37
Российские регионы провалили программу капремонта
Выполнив план лишь на треть.
Главные новости
- Сегодня в 18:10Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
- Сегодня в 17:13В ожидании Олимпиады
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец сломал палец 9-летнему пасынку
- Сегодня в 15:54Предполагаемого убийцу Ирины Вахрушевой арестовали на 2 месяца
- Сегодня в 11:58Кто его купит? Он же памятник!
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?