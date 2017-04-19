Творческой.

"Вы теряете половину аплодисментов! Встаньте не в центр манежа, а в его первой трети. А еще займитесь бальными танцами – осанку поправите". В Екатеринбургский цирк прибыли участники Дельфийских игр. По расписанию у молодых артистов должна быть репетиция, но "бонусом" они получают профессиональный совет от директора цирка Анатолия Марчевского.

Дельфийские игры - соревнования в 47 творческих номинациях среди молодежи. В этом году их принимает столица Урала. Официальный старт будет дан вечером 19 апреля. А пока конкурсанты репетируют. "Уралинформбюро" заглянуло за кулисы одной из самых необычных номинаций.

На входе в цирк пермскую делегацию встречает женщина-полицейский – она досматривает огромный чемодан с цирковым реквизитом. Все тривиально: обруч, спортивные костюмы. "Распиленной женщины" нет, и ребята отправляются в гримерки.

Музыка звучит не в том месте, неотрегулированный свет софитов слепит глаза – руководителю одной из делегаций требуется несколько минут, чтобы, наконец, объяснить особенности номера звукорежиссеру и осветителю цирка.

"Цирк" из 47 номинаций Дельфийских игр не самая массовая. В ней будут участвовать представители России, Армении и Киргизии. Воздушная акробатка из Перми делает шпагат, а за ней внимательно следит подрастающее поколение циркачей.

И... Анатолий Марчевский, член жюри. Советы которого можно услышать до решающего выступления.

"Маша, ты долго разбегаешься, а потом еще в воздухе ногами перебираешь, лучше быстро пробежать, резко оттолкнуться и взлететь", – вклинивается он в репетицию. И не удовлетворившись объяснением, с неожиданной легкостью и скоростью демонстрирует, как надо разбегаться.

Неслучайно Дельфийские игры называют творческой Олимпиадой. Участников отбирают в несколько этапов: на уровне города, затем региона. Экспертное жюри Игр отсматривает видео потенциальных конкурсантов и вызывает лучших. Например, с циркового отделения Свердловского колледжа искусств и культуры на манеж выйдет только один студент.

Сейчас он отрабатывает свой номер на моноцикле с обручами. Реквизит периодически падает. Анатолий Марчевский дает наставления и ему: "Ты уже выиграл, что попал сюда".

Для представителей народного цирка "Молодость" (Пермский край) это уже третьи Игры. В прошлом году в их копилке уже было золото, теперь хочется закрепить успех.

"Естественно, нервничаем. Мы хоть и много выступаем, но каждое соревнование волнительно. К тому же это – Дельфийские игры! Очень вырос уровень. Два года назад выступления были так себе, а вот в прошлом году в Тюмени ребята были очень сильные. И в этом году страшно", – делится волнением Александр Плишкин.

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Конкурсная программа Дельфийских игр стартует 20 апреля. Вход для зрителей свободный.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА