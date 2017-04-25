Заходи кто хочет, звони кто хочет 21 апреля в 18:08
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Екатеринбуржцев пустили на колокольни.
Всю неделю после Пасхи любой желающий может подняться на колокольни екатеринбургских храмов и позвонить в колокола. Такой шанс у жителей и гостей столицы Урала есть только раз в году – на Светлую седмицу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Особой популярностью пользуются самые высокие колокольни города – в Храме-на-Крови и "Большом Златоусте". В последнем на высоту около 70 метров безостановочно поднимаются группы туристов и местных жителей.
"Когда нет богослужений, за час к нам может пройти до четырех групп по 10-15 человек. У нас звонари еле живые, – рассказал протодиакон Дмитрий Бажанов, старший звонарь Екатеринбургской епархии и клирик храма "Большой Златоуст". – День воскресения Христова празднуется не один день, а целую неделю – звонари возвещают всем о воскресшем Христе. Раньше, до Революции, именно в это время звонари набирали себе учеников".
Свободно бить в колокола можно до вечера субботы. Для тех, кто вошел во вкус, при храме "Большой Златоуст" работает Уральский колокольный центр, где за три месяца можно выучиться на звонаря.
Стоит отметить, что традиция колокольного звона появилась еще в Раннее Средневековье. Как предписывает церковный Устав, сформированный в VI-VIII веках, перезвон на Светлой седмице свидетельствует, что Христос Воскрес.
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А у тех людей, которые живут рядом с церквями, крыша не поедет от такого постоянного звона?ответить
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