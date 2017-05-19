Чешская Русалка вернулась в Екатеринбург18 мая в 16:33
Спустя 17 лет.
19 мая в Екатеринбургском оперном зрителям представят очередную премьеру этого сезона – оперу "Русалка", написанную чешским композитором Антонином Дворжаком. Это его самая популярная опера и единственная, которую ставят за пределами Чехии. На екатеринбургской сцене "Русалку" ставят второй раз, впервые она была представлена публике в 2000 году под названием "Русалочка".
"Опера написана в лучших чешских музыкальных традициях, она очень красивая и в то же время сложная, - рассказывает главный дирижер театра Оливер фон Дохнаньи. – Я всегда говорю, что для оркестра это словно три симфонии сыграть, у оперы очень тяжелая фактура, ее тяжело исполнять, но оркестр отлично справился с этой задачей. Особенность "Русалки" в том, что Дворжак любил писать очень плотную музыку для оркестра, поэтому музыкантов нужно сдерживать и убирать лишнее, несмотря на то, что им хочется сыграть, как они любят, от души. Если этого не делать, у нас не будет слышно певцов, получилась бы не "Русалка", а аквариум".
Неудивительно, что для работы над постановкой классической чешской оперы руководство театра пригласило молодых талантливых чешских специалистов, которые неоднократно работали над трагичной историей Русалки и принца у себя на родине. Создателями новой уральской постановки стали художники Павел Кодеда (сценограф), Ивана Миклошкова (костюмы) и Даниэль Тесар (свет). Режиссером-постановщиком выступил многообещающий оперный режиссер Томаш Пилар, который уже не раз исполнил свою мечту - поставить "Русалку" Дворжака.
"Я хотел поставить классическую "Русалку"-сказку для всей семьи, используя при этом современный подход, - говорит Т.Пилар. – "Русалка" – очень многослойная история, в которой зрители любого возраста найдут что-то свое. Детям понравится история Ежибабы, водяного, принца и принцессы. Взрослым же – драма о любви, предательстве и прощении. Поскольку вы пригласили чешскую команду для постановки "Русалки", я не занимался адаптацией оперы для русского зрителя, а хотел привнести в историю что-то национальное, чешское. Но она будет понятна всем, потому что архетипы и символы у нас схожи".
Режиссер очень высоко оценил работу Екатеринбургского театра оперы и балеты и не скрывает восторга.
"У вас великолепный театр, все в нем - высококлассные специалисты, очень трудолюбивые. Я не работал раньше в подобном режиме, например, нигде в Европе вы не встретите две генеральные репетиции за день. Это очень тяжело, а здесь это норма. Я приятно удивлен, и для меня как для режиссера это рай. Солисты проделали огромную работу в освоении чешского произношения, и сейчас на генеральных репетициях я уже и не смогу отличить, русские поют или чехи", - делится Т.Пилар.
Для исполнительницы главной партии Русалки Елены Дементьевой чешский язык стал трудным, но работать с ним было интересно.
"Чешский язык имеет свои особенности, в частности несколько повторяющихся согласных, которые и произнести сложно и непривычно, а спеть тем более. Но это было интересно, мне всегда интересно выходить из зоны комфорта, человек растет в это время, - делится Е.Дементьева. – Вжиться же в роль труда не составило, ведь история Русалки мало чем отличается от историй других моих героинь - Снегурочки или Марфы в "Царской невесте" - это вечная история любви, предательства и прощения".
Костюмы для новой постановки придумала Ивана Миклошкова. Она прекрасно изобразила два противоположных мира: подводный, с его холодными оттенками и простыми, прямыми и летящими силуэтами, и мир людей, полный ярких, контрастных красок, изобилующий сложными и выразительными формами.
"Костюмы очень удобны для выступления. Платье Русалки в человеческом мире полно символов, - рассказывает про костюм Е.Дементьева. – Вы увидите, что мир людей представлен яркими красками, в нем много оттенков красного - это цвет крови, цвет страсти. И только у Русалки платье цвета тела, корсет же символизирует плен, Русалка находится в плену этого человеческого тела. Она будет пытаться вырваться из этого платья, но не сможет и поймет, что пути назад нет и она обречена".
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