Одна улыбка для счастьяСегодня в 17:48
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Фоторепортаж из детского приюта.
Нет ничего горше детских слез и радостнее детской улыбки - накануне 1 июня волонтеры подарили праздник детям из Асбеста, лишенным семейного очага. О том, как поздравляли тех, кто ценит каждое теплое слово, - в репортаже "Уралинформбюро".
Готовиться к Международному дню защиты детей волонтеры начали два месяца назад, задумав праздник для трех социальных учреждений Асбеста. Тогда главный организатор Ксения Жумаева дала клич по соцсетям: "Требуется разная помощь. Наиценнейшая - волонтеры, непосредственно принимающие участие в празднике, способные подарить ласку и любовь ребенку… ".
Нашлись такие, кто заподозрил ребят в корысти, но больше тех - кто откликнулся, в их числе и фотокорреспондент "Уралинформбюро", который провел благотворительную фотосессию и поймал счастье детей в объектив.
О том, как это было
Наступил день икс, едем в Асбест на трех машинах, забитыми подарками и вкусностями. Приезжаем за два часа до мероприятия, чтобы осмотреться, подготовиться, детей пока не видно, лишь некоторые из них бегают по лестнице, громко здороваясь.
Аниматор Алексей, выступивший на празднике в роли волка, проходит регистрацию на входе
Певцы, танцоры, аниматоры, звукорежиссер, представители МЧС, ВДВ и ДПС – вот неполный список волонтеров из Екатеринбурга и Асбеста.
На внутреннем дворе начинают вырисовываться четыре зоны – по сценарию, это четыре стихии: воздух, вода, земля, огонь. Как рассказал главный сценарист Максим, чаще идеи приходят к нему спонтанно (и сразу отметим, ему было чем удивить детей).
Начинают подтягиваться приглашенные гости, главные виновники торжества – ребята из социально-реабилитационного центра, коррекционной школы-интерната и центра "Семья".
"Мы начинаем!" – зазывает всех под музыку ведущий Максим. Его окружает около шести десятков детей – от четырех до семнадцати лет. Держать такую аудиторию под контролем очень сложно, но у ведущего получается. Весь праздник был рассчитан на два часа, которые пролетают, как десять минут.
Особенной популярностью у детей пользовались Голубая Рысь и Волк
Здесь можно было почувствовать себя в роли спасателя МЧС и понарошку спасти тонущего, как можно дальше закидывая буек. Ребята напротив примеряли костюм пожарного и сбивали воображаемое пламя из огнетушителя. В третьей зоне шла проверка на знание правил ПДД, в четвертой можно было прочувствовать, как физически тяжело приходится десантникам. Праздник завершился танцевальным флэшмобом и посадкой деревца.
В кадр попала и улыбка главной зачинщицы праздника
По возвращении в Екатеринбург спрашиваем Ксению, откуда берутся силы на организацию такого мероприятия. "Дети, когда они счастливы, дают колоссальную энергию, и мне хочется, чтобы они потом вспоминали какие-то такие лучики радостные, и, может, у них как-то по-другому сложится жизнь", - отвечает она.
"Одно дело, когда организует праздник педагог, а другое дело, когда это делают профессионалы своего дела. Когда это с хорошими костюмами, когда это уже хорошие отработанные сценарии, конечно, дети всегда с восторгом и любовью встречают тех, кто к ним приезжает", - поделилась директор социально-реабилитационного центра Людмила Сухоносова.
Общее фото на память, праздник удался!
София МУХАМЕДЬЯНОВА
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