Из соцсетей.

Уральцы продолжают расхлебывать последствия урагана и делиться пережитым ужасом в соцсетях, передает "Уралинформбюро". 3 июня эпицентрами буйства стихии стали свердловский поселок Староуткинск и Нижний Тагил. В последнем не обошлось без жертв - погиб мужчина из Екатеринбурга.

По словам очевидцев, в Староуткинске прошел крупный град, а порывы ветра посрывали кровли с домов и хозяйственных построек. "Там, где был эпицентр, люди просто остались без крыш. Листы железа и доски летали в воздухе", - пишет одна из пользовательниц "ВКонтакте".

Лес вокруг поселка как будто выкосило.



Фото: Мария Мухорина, "ВКонтакте"

По Нижнему Тагилу пронесся настоящий торнадо, как в американских фильмах, пишут очевидцы.

Нижний Тагил!!!Как будто кадр из фильма "День независимости" #нижнийтагил#тагил#урал#екб#екат#екатеринбург#e1.ru#свердлвскаяобласть#сверхъестественное#свердловск#деньнезависимости#россия#россияурал#ural#russiaural#russia#indapandenday#красиво#красота#природа#like4like#@eto.nash.ural#@novostiekb Публикация от Арсений Минигораев (@minigoraev) Июн 3 2017 в 9:11 PDT

Стихия разбушевалась не на шутку, круша все на своем пути.

Небо полосовали разряды молний.



Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

Над городом кружили обрывки кровли, мусор и ветки.



Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

Деревья вырывало из земли и бросало на машины.



Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

На следующий день тагильчане отправились восстанавливать любимые уголки родного города.



Фото: Александр Смирнов, "ВКонтакте"

Соседнему Екатеринбургу повезло куда больше. "Сегодня мы наблюдали, как прямо напротив нашего дома начала формироваться воронка будущего смерча. Однако, пронесло. У смерча не сложилось", - выдыхают горожане.



Фото: Ольга Горнева, "ВКонтакте"

Тем не менее без последствий не обошлось - перед порывами ветра не устояли не только деревья, но и вышка сотовой связи.



Фото: "СОВА"

Садоводы сокрушаются по поводу "сдутых" теплиц.



Фото: Ольга Абросимова, "ВКонтакте"

Деревья "летали" и по южноуральской столице.



Фото: Юрий Чебелюк, "ВКонтакте"

В Краснотурьинске сдуло крышу с гостиницы "Турья".



Фото: участник официальной группы "Жизнь Краснотурьинска", "ВКонтакте"

В воскресенье небесная канцелярия сжалилась над уральцами и удивила двойной радугой.