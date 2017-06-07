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Фоторепортаж по следам урагана05 июня в 12:07

Из соцсетей.

Уральцы продолжают расхлебывать последствия урагана и делиться пережитым ужасом в соцсетях, передает "Уралинформбюро". 3 июня эпицентрами буйства стихии стали свердловский поселок Староуткинск и Нижний Тагил. В последнем не обошлось без жертв - погиб мужчина из Екатеринбурга.

По словам очевидцев, в Староуткинске прошел крупный град, а порывы ветра посрывали кровли с домов и хозяйственных построек. "Там, где был эпицентр, люди просто остались без крыш. Листы железа и доски летали в воздухе", - пишет одна из пользовательниц "ВКонтакте".

Лес вокруг поселка как будто выкосило.


Фото: Мария Мухорина, "ВКонтакте"

По Нижнему Тагилу пронесся настоящий торнадо, как в американских фильмах, пишут очевидцы.

Стихия разбушевалась не на шутку, круша все на своем пути.

Небо полосовали разряды молний.


Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

Над городом кружили обрывки кровли, мусор и ветки.


Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

Деревья вырывало из земли и бросало на машины.


Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"

На следующий день тагильчане отправились восстанавливать любимые уголки родного города.


Фото: Александр Смирнов, "ВКонтакте"

Соседнему Екатеринбургу повезло куда больше. "Сегодня мы наблюдали, как прямо напротив нашего дома начала формироваться воронка будущего смерча. Однако, пронесло. У смерча не сложилось", - выдыхают горожане.


Фото: Ольга Горнева, "ВКонтакте"

Тем не менее без последствий не обошлось - перед порывами ветра не устояли не только деревья, но и вышка сотовой связи.


Фото: "СОВА"

Садоводы сокрушаются по поводу "сдутых" теплиц.


Фото: Ольга Абросимова, "ВКонтакте"

Деревья "летали" и по южноуральской столице.


Фото: Юрий Чебелюк, "ВКонтакте"

В Краснотурьинске сдуло крышу с гостиницы "Турья".


Фото: участник официальной группы "Жизнь Краснотурьинска", "ВКонтакте"

В воскресенье небесная канцелярия сжалилась над уральцами и удивила двойной радугой.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так я думаю 06 июня в 12:08

Вывод- крыши надо крепче ставить, чтобы их не сдувало. Шифер надо как-то прибивать, а не просто так сверху складывать. А то всё у нас "и так сойдёт!, а потом опа... ветер. "Ветер-ветер на всём белом свете".

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