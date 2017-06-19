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В Невьянске "поплыла" пожарная частьСегодня в 10:07

После ливня.

В Невьянске после сильного дождя затопило здание пожарной части №46. Помещение снял на видео один из сотрудников и передал ролик общественникам.

На кадрах видно, как через дырявую крышу ручьями стекает вода - на полу образовывается "озеро". При этом в промокшем помещении не отключено электричество. В любой момент может произойти короткое замыкание и пожар.

По словам местных жителей, здание находится в разрушенном состоянии. В последний раз ремонт там проводили в 2007-2008 годах.

Зимой рабочие будни у спасателей становятся еще сложнее: температура в помещении не поднимается выше 8-10 градусов, сообщил "Уралинформбюро" местный общественник Николай Харченко.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" пояснили, что здание пожарной части было возведено в 1980 году и сильно обветшало. Кроме того, 3 июня 2017 года кровлю пожарной части сильно "потрепал" штормовой ветер.

Сейчас крышу ремонтируют. На эти цели выделено 99,5 тысячи рублей. В ближайшее время пожарная часть получит дополнительное финансирование, и работы закончат.

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