Ребенок в тяжелом состоянии.

В Рефтинском спустя четверо суток нашли потерявшегося в лесу 4-летнего Диму Пескова.

"Сегодня утром мальчика нашли живым, но в тяжелом состоянии, в 7 километрах от штаба. Сейчас его доставляют в больницу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как рассказала представительница волонтерского отряда, ребенок был обнаружен около одной из опор ЛЭП. "Он не в коме. Скорее всего, серьезное переохлаждение", - прокомментировала девушка.

Ребенок пропал утром 10 июня 2017 года около Рефтинского водохранилища. Мальчик был там с родителями. Он пошел с отцом в лес за дровами. По дороге ребенок закапризничал, и мужчина отправил его в палатку к матери одного.