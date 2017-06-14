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Пропавшего в Рефтинском ребенка нашли спустя четверо сутокСегодня в 11:31

Ребенок в тяжелом состоянии.

В Рефтинском спустя четверо суток нашли потерявшегося в лесу 4-летнего Диму Пескова.

"Сегодня утром мальчика нашли живым, но в тяжелом состоянии, в 7 километрах от штаба. Сейчас его доставляют в больницу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как рассказала представительница волонтерского отряда, ребенок был обнаружен около одной из опор ЛЭП. "Он не в коме. Скорее всего, серьезное переохлаждение", - прокомментировала девушка.

Ребенок пропал утром 10 июня 2017 года около Рефтинского водохранилища. Мальчик был там с родителями. Он пошел с отцом в лес за дровами. По дороге ребенок закапризничал, и мужчина отправил его в палатку к матери одного.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Доброжелатель Сегодня в 12:13

Оторвать голову этому отцу

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