В золотой маске.

Под занавес 105-го сезона в екатеринбургском Театре оперы и балета зрителям сделали "прививку современности". 16 июня 2017 года был показан необычный весенний гала-концерт. Перед третьим актом балета "Тщетная предосторожность" в обрамлении полотен Ван Гога и с номерами-сюрпризами от солистов Большого театра публике представили contemporary-спектакль "Все пути ведут на Север".

Побывать на репетиции постановки театра "Балет Москва", ставшей лауреатом премии "Золотая маска-2017" в номинации "Лучший спектакль в современном танце", удалось фотокорреспонденту "Уралинформбюро".

"Это спектакль о мужской дружбе, о мужском взрослении, – рассказывает директор театра "Балет Москва" Елена Тупысева. – В нем показаны разные ситуации мужского коллектива и нет какого-то конкретного сюжета. Есть семь мужчин, которые решают в пространстве свои взаимоотношения: есть сцены драки, сцены совместного застолья".

Очень интересно, что постановка является совместной работой танцоров и хореографа Карин Понтьес (Франция-Бельгия). Причем последняя больше работала как режиссер.

Карин часами находилась в зале, записывала все импровизационные этюды на видео, выбирала самые сложные кусочки и из них компоновала спектакль. "Танец физически очень сложный, на грани возможности ребят, в нем очень много групповой работы. В нем очень много акробатических номеров, разных поддержек, очень много работы в контакте, и малейшая ошибка одного приводит к тому, что ошибаются все. Более того, поскольку в спектакле семь персонажей - семь разных героев, то у каждого есть и свое соло", - рассказывает Е.Тупысева

Директор театра "Балет Москва" - единственного в России, где работают сразу труппа балета и труппа современного танца - переживает, как уральский зритель воспримет contemporary dance.

"Мы очень волнуемся выступать в Театре оперы и балета, – говорит Е.Тупысева, – так как это все же современная постановка для современного театра, физического театра, это - не балетная постановка".

Выбор подобного ультрасовременного спектакля для Екатеринбургского театра оперы и балета можно попробовать объяснить тем, что его руководитель Вячеслав Самодуров усердно приучает зрителя принимать танец, навеянный временем. Ранее публике были представлены необычные постановки "Евгения Онегина", "Ромео и Джульетты", а также "Снежной королевы".

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