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NASA показало все красоты "Живого Марса"Сегодня в 14:26

В одном мини-фильме.

Специалисты NASA разместили в Сети уникальный ролик "Живой Марс". Видеоряд собран из фрагментов записей, сделанных космическом аппаратом MRO с орбиты Красной планеты, передает "Уралинформбюро".

"11 лет на орбите, 50 тысяч оборотов, 300 терабит информации, более 250 тысяч снимков", - гласят надписи в кадре.

На экране можно разглядеть холмы, ледяные вершины, каньоны и низменности. Видны и бушующие на Марсе бури, и окутывающие его поверхность туманы.

По мнению некоторых ученых, в таком богатом природном ландшафте возможна жизнь, поэтому Красную планету стоит колонизировать.

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