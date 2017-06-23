В одном мини-фильме.

Специалисты NASA разместили в Сети уникальный ролик "Живой Марс". Видеоряд собран из фрагментов записей, сделанных космическом аппаратом MRO с орбиты Красной планеты, передает "Уралинформбюро".

"11 лет на орбите, 50 тысяч оборотов, 300 терабит информации, более 250 тысяч снимков", - гласят надписи в кадре.

На экране можно разглядеть холмы, ледяные вершины, каньоны и низменности. Видны и бушующие на Марсе бури, и окутывающие его поверхность туманы.

По мнению некоторых ученых, в таком богатом природном ландшафте возможна жизнь, поэтому Красную планету стоит колонизировать.