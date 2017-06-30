Нужно 200 миллионов рублей.

К 300-летию Екатеринбурга жители микрорайона ВИЗ получат достойный подарок: полностью восстановленный собор Успения Пресвятой Богородицы. Ход реставрации одного из самых старинных храмов города 30 июня оценили корреспонденты "Уралинформбюро".



Котлован остался от снесенного в 2014 году хлебозавода.

Храм Успения Пресвятой Богородицы расположен рядом с визовским трамвайным кольцом. В будущем году ему исполнится 180 лет. Сегодня приход Успения Пресвятой Богородица насчитывает 500 человек. Для стотысячного населения ВИЗа это, конечно, капля в море. Однако после реставрации собор сможет вместить в своих стенах в 2 раза больше, сообщил улыбчивый настоятель прихода Евгений Попиченко. Он же согласился провести для журналистов блиц-экскурсию по площадке. "Только наденьте каски, — попросил он, — Стройка все-таки".



Настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы о. Евгений Попиченко.

Место, на котором работают бульдозеры, во всех смыслах многострадальное. Самый первый, еще деревянный, храм, построенный там в 1761 году, сгорел при пожаре. Не сохранились даже его чертежи. В 1838 году здесь построили новый, каменный, собор в стиле классицизма: по некоторым сведениям, проектировал его сам Михаил Малахов. В 1930-х годах храм был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны в его стенах разместился хлебозавод №3.



В этих стенах в годы войны установили печи, в которых пекли хлеб для горожан.

"Храм полностью перестроили, разрушили колокольню, внутри установили перекрытия, поставили печи, — рассказывает пресс-секретарь прихода собора в честь Успения Пресвятой Богородицы Светлана Кислова. — Долгие годы в стенах храма пекли хлеб. В куполе оборудовали административное помещение, отделанное кафельной плиткой, и служебные помещения завода". Еще один административный корпус был возведен бок о бок с алтарной стеной собора. Сейчас он снесен.

В 2009 году хлебозавод переехал в другое здание, а его брошенные помещения (вместе с храмом) были переданы Екатеринбургской епархии РПЦ. Проект реставрации разработан архитектурно-реставрационным объединением "Ордер". Тогда же и стартовала подготовка к реставрации, занявшая долгие 8 лет. Только в 2014 году заводские постройки на этом участке были окончательно демонтированы, но потребовалось еще 3 года на согласования проектных документов и получение разрешения на реставрацию от областного Управления по охране и использованию ОКН.



Долгие годы нецелевого использования нанесли храму серьёзный ущерб.

Работы у строителей из СМУ-30 (главного подрядчика проекта) на этом объекте в ближайшие 5 лет будет непочатый край. Нужно с нуля восстановить разрушенную при большевиках колокольню, покрыть купола золотом, снять грунт с подсобной территории и засыпать котлован, оставшийся от фундамента хлебозавода, произвести внутреннюю отделку и благоустроить церковный двор. Не исключено, что придется также частично демонтировать восточную стену, изуродованную многолетним нецелевым использованием, и затем воссоздать ее заново.

Общая стоимость всех заложенных в проекте работ — порядка 200 миллионов рублей. "Это на самом деле смешные деньги для такого объекта, — говорит помощник настоятеля собора по восстановлению и реставрации Денис Волик. — Но у нас в распоряжении нет олигархов, которые бы нас спонсировали. Примерно 70% всех денег, которые мы уже собрали, нам пожертвовали простые люди. Остальные 30% пришли от анонимных частных благотворителей, имен которых не знают даже сами прихожане".



Имена добровольных жертвователей не канут в Лету: их напишут на кирпичах, из которых сложат колокольню храма.

Впрочем, анонимность — понятие здесь глубоко условное. Имена всех, кто уже вложился в восстановление храма, аккуратно нанесены на кирпичи, сложенные на стройплощадке. Из них будет построена колокольня. В данный момент, по словам отца Евгения, удалось собрать 25 миллионов рублей, еще 60 миллионов строители ожидают получить до конца 2017 года. "Сроки работ зависят от финансирования, но мы надеемся подарить городу обновленный храм уже к 2023 году", — пообещал настоятель прихода.

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