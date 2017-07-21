В Канаде.

С помощью спиннера можно не только развивать моторику пальцев и снимать стресс, но и писать музыку. Это доказал канадский блогер Sickick. Он записал поп-композицию, подыгрывая себе на спиннере, передает "Уралинформбюро".

Посвященный необычной музыкальной находке клип размещен на YouTube-канале Sickick и уже набрал более 164 тысяч просмотров .

На видео скрывающий лицо под маской Sickick, прикрепив к спиннеру механизм из музыкальной открытки, раскручивает вертушку и записывает издаваемые ею звуки. Затем он "подключает" синтезатор и начинает петь.

Стоит отметить, что спиннер-эпидемия охватила и Россию. Озабоченные масштабами увлечения новой игрушкой детей да и взрослых санврачи решили выяснить насколько она полезна или вредна. А бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в свойственной ему категоричной манере сразу предложил запретить тренажеры для пальцев.

Ранее по теме:

Онищенко готов запретить спиннеры