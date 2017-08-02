"Made in Сhina" на уральской таможне

Одиссея товаров из Поднебесной.

Количество посылок из Китая в Свердловскую область растет словно снежный ком. За первую половину 2017 года уральские таможенники оформили порядка 25 миллионов международных почтовых отправлений (МПО). Это почти в 6 раз больше по сравнению с 2015 годом!

Поднебесная дает 99,9% нагрузки на международную почту. Потому сотрудничеству с китайцами уральские таможенники уделяют особое внимание. 1 августа 2017 года Екатеринбург посетила делегация таможни Харбина во главе с начальником Цзинь Янюн, чтобы обсудить вопросы взаимодействия и роста его эффективности. Сотрудники Кольцовской таможни устроили для коллег экскурсию по таможенным постам, продемонстрировав логистическую цепочку, которую проходят прибывающие из Китая товары. Очевидцами стали корреспонденты "Уралинформбюро".

Китайскую делегацию возглавил начальник харбинской таможни Цзинь Янюн (в центре)

Первый пункт – таможенный пост Аэропорт Кольцово (Грузовой). Здесь хранятся и разгружаются многотонные грузы, перемещаемые через границу.

"Мы работаем с "борта самолета". Воздушное судно подъезжает прямо к зданию, благодаря чему весь процесс, начиная с разгрузки и заканчивая приемом и началом обработки МПО, занимает считанные часы", - рассказал "Уралинформбюро" начальник Кольцовской таможни Вадим Вайгульт.

Начальник Кольцовской таможни Вадим Вайгульт

"Расчетная пропускная способность склада – 400 тонн в сутки. В среднем в день проходит порядка 200 тонн грузов, 4% из которых поступает на досмотр", - рассказывает китайским коллегам начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (Грузовой) Михаил Сентяков.

По его словам, порядка 20% досмотров являются эффективными - по их результатам начисляются дополнительные таможенные платежи или же выявляются правонарушения.

На длинных многоярусных полках - "пленники" таможни, те товары, что попали под административные правонарушения. По словам таможенников, не редки случаи, когда пассажир везет сотни баночек крема и настаивает на том, что они предназначены для личных целей. Нежелание декларировать товар и отчислять таможенные платежи заканчивается столкновением с законом – возбуждаются административные дела по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Под "канонаду", издаваемую разгружаемыми посылками, китайцев проводят на таможенный пост Аэропорт Кольцово (Почтовый). Здесь происходит оформление любимой уральцами почты из интернет-магазинов.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник поста Александр Симонов, вместе с ростом интереса к различным торговым интернет-площадкам (Али-Экспресс, например), растет и выявляемость запрещенных (ограниченных) к пересылке товаров. Только в первой половине 2017 года таможенники отказали в выпуске свыше 12 тысяч международных почтовых отправлений - это порядка 3 тысячи тонн.

По конвейерным лентам двигаются горы товара – так происходит прием международных почтовых отправлений. Ежедневно – порядка 130 тысяч. Сотрудники Почты России регистрируют МПО и передают на смотровой рентген-аппарат. Судьбу посылок решают таможенные инспекторы, просматривающие содержимое на мониторе.

"Наша основная функция – выявление товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию таможенного союза. На досмотре принимается решение либо о проведении экспертизы (что зачастую заканчивается возбуждением административных дел), либо – о возврате товара отправителю", - рассказывает Александр Симонов.

Под запрет или ограничение попадает каждый 4-тысячный товар.

99% международных почтовых отправлений, проходящих через Кольцовскую таможню,– это товары, заказанные на площадках интернет-торговли. Таможенники порой обнаруживают в посылках китайские кастеты и нунчаки. До адресата они не доходят – ввоз подобных предметов в Россию запрещен.

"Злой умысел вряд ли присутствует. Люди по незнанию или шалости ради заказывают товары, а потом попадают в неприятные ситуации, - говорит Вадим Вайгульт. - Вплоть до уголовной ответственности".

Кроме того, на досмотровый стол таможенников попадают популярные сегодня средства для получения информации, ненотифицированные сотовые телефоны, оружие и даже, казалось бы, безобидные растения и их семена.

"Вот и заказывай розочки", - тихо шепчет кто-то из приглашенных журналистов.

"Незнание закона не освобождает от ответственности!", - грозно заявляет Александр Симонов и демонстрирует коллегам из Поднебесной GPS-трекер. В России подобные устройства запрещены, поскольку относятся к средствам для негласного получения информации. Их заказ грозит судимостью.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (Почтовый) Александр Симонов показывает запрещенный в России GPS-трекер

Зарубежные интернет-магазины в большинстве своем не учитывают существующие запреты и ограничения страны назначения. А когда потребитель, которому отправили товар, его не получает (бывает, потеряв деньги за него), он начинает негодовать и писать во все инстанции.

"Только в этом году мы получили более 800 обращений с просьбой помочь разыскать товар, определить его судьбу и помочь вернуть деньги из иностранного интернет-магазина", - рассказывает и.о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора.

Таможенный досмотр всегда проходит в присутствии 2 понятых

Конечный пункт экскурсии – таможенный пост Аэропорт Кольцово (Пассажирский). Здесь трудятся кинологи с собаками. Бельгийская овчарка Юта и лабрадор Петя демонстрируют китайским гостям свое умение находить наркотики в багаже пассажиров за считанные минуты, а то и секунды.

"В нашей работе приветствуется система управления рисками и принцип выборочности, поэтому багаж осматривается выборочно. 100% осматриваются только наркоопасные рейсы – из Таджикистана, Кыргызстана. Конечно, наши питомцы сильно устают - напряжение очень большое! В каждой сумке "проезжают" тысячи запахов, и собака должна буквально за несколько секунд уловить тот, что нужен ей", - рассказала "Уралинформбюро" главный государственный таможенный инспектор Наталья Богатырева.

Начальник Кольцовской таможни Вадим Вайгульт назвал приезд китайских коллег бесценным опытом: "Это отличная возможность обсудить то, что им мешает делать так, как хотелось бы нам, и наоборот". В свою очередь, глава харбинской таможни Цзинь Янюн выразил надежду, что их визит позволит повысить эффективность и удобство доставки отправлений жителям Среднего Урала.

Кристина ШАБУНИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА