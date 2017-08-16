Четверо пострадавших в ЧП на Ван-Егане находятся в тяжелом состоянииСегодня в 14:03
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Еще у восьми состояние средней тяжести.
Трое сотрудников ООО "Интегра-бурение", пострадавшие при пожаре на скважине №1825 Ван-Еганского месторождения, остаются в тяжелом состоянии, а их коллега - в крайне тяжелом. Состояние еще восьми человек врачи оценивают как средней тяжести. Такие данные были озвучены в рамках рабочей поездки главы ХМАО-Югры Натальи Комаровой в Радужный.
"На сегодняшний день есть положительная динамика по большинству пациентов, за исключением одного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Пока по нему прогноз очень сложный. Вся необходимая помощь оказывается в одном из наших лучших ожоговых отделений округа. Транспортировать пострадавших никуда не нужно. Мы сами доведем пациентов до выздоровления", - рассказал замдиректора окружного департамента здравоохранения Владислав Нигматулин.
ООО "Интегра-бурение" взяло на себя обязательства по обеспечению пострадавших (все они граждане Украины) дорогостоящими лекарствами на весь период реабилитации и санаторно-курортным лечением после выписки. Семьям оказана материальная помощь. Кроме того, компания поможет с получением страховой выплаты, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.
"Главное – выздоровление людей, их возврат к полноценной жизни и трудовой деятельности", - подчеркнула Н.Комарова.
По данным генерального директора ПАО "Варьеганнефтегаз" Игоря Онешко, пожар на скважине все еще не потушен, но зона фонтана полностью локализована.
ЧП на Ван-Еганском месторождении случилось вечером 10 августа 2017 года. Во время буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.
Стоит отметить, что по факту пожара на Ван-Еганском месторождении возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
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