В Екатеринбурге стартовал Фестиваль духовых оркестров.

Хочется услышать Bruno Mars, Queen, и группу "Кино" в столице Урала? День города в Екатеринбурге часто поражает размахом, но этих звезд на праздник точно не пригласят. Есть альтернатива - их музыку исполнят для горожан в рамках Фестиваля духовых оркестров. Его открытие прошло накануне в цирке. "Уралинформбюро" прослушало неожиданные аранжировки и выяснило, на что готовы оркестры за хороший гонорар.

Первым на арену вышел Духовой оркестр филармонии акимата Астаны. Казахи отыгрывают репертуар МузТВ, пританцовывая: вспоминают Ламбаду и даже брейк-данс. Заставить обычно малоподвижных музыкантов пуститься в пляс, по словам дирижера Акима Мухатжанова, было очень сложно, но этого от них требует публика. У современного зрителя "классика" не пройдет. Выступления превращаются в шоу, а в репертуар попадают последние хиты типа Uptown Funk от Bruno Mars.

На контрасте с казахами элегантно статичны музыканты из Австрии. Приплясывать им не позволяет преклонный возраст и статус. В составе Оркестра мэров провинции Тироль за кларнеты и тромбоны взялись действующие и бывшие главы городов, регионов и члены регионального правительства. Музыкальное образование для австрийских политиков не обязательно. Но играть на инструментах и петь в Тироле умеют многие. Поэтому собрать оркестр из 50 представителей власти не составило труда.

"В оркестре у каждого своя роль, и нельзя быть громче других, считая, что ты - самый важный политик, – делится руководитель оркестра и по совместительству окружной глава Карл Марк. – Музыка объединяет и стирает границы, делает людей ближе".

На фоне колоритных персонажей самарский духовой оркестр выглядит сдержанно. Хотя в городе на Волге они настоящие рок-звезды. Поклонники ездят за ними от площадки к площадке, от коммерческих заказов нет отбоя. "Откуда у нас такая форма, как выдумаете?" – подмигивает художественный руководитель Марк Коган. Музыкантов зовут на свадьбы и дни рождения. А в прошлом году молодой человек пригласил оркестр, чтобы сделать предложение. Играли в 7 утра под окнами жилого дома.

"Включается свет, и я ребятам говорю – отойдите от окон, сейчас кипятком обольют. Но, слава Богу, все обошлось. Так, покричали немного, полицией пригрозили, – вспоминает Марк Коган. – Было ли страшно? Когда хороший гонорар, об этом не думаешь".

А вот казахи от "вольных" выступлений по большей части отказываются – от греха подальше. Да и пляшут они только под свои "дудки". "Есть репертуар, а на свадьбах всякие люди в разном состоянии бывают. И начинаются заказы. А в конце не отпускают. Конфликтовать нельзя – вдруг по лицу или губам получат, а ребятам работать ими еще", – рассуждает Аким Мухатжанов.

Услышать австрийских мэров, казахских "танцоров" и марширующий оркестр старшеклассниц из Тайбэя можно будет на площади 1905 года 19 августа с 15:00 до 19:00.

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Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, Софья МУХАМЕДЬЯНОВА.