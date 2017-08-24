"Высоцкий" в Екатеринбурге "полыхал" в лучах закатаСегодня в 13:09
Пока шли учения МЧС.
Вечером 23 августа 2017 года екатеринбуржцев переполошили пожарные, взявшие в плотное кольцо бизнес-центр "Высоцкий". Но прохожих быстро успокоили - в небоскребе велись масштабные пожарно-тактические учения МЧС.
Прорабатывался наихудший сценарий: возгорание произошло на высоте 183 метра - в помещении ресторана на 51 этаже, а системы автоматического пожаротушения не сработали. В здании остались двое сотрудников предприятий общепита, еще один человек с травмой позвоночника оказался на вертолетной площадке высотки.
Первые пожарные расчеты прибыли в течение 10 минут. В целом максимальный доезд спасателей из любого района уральской столицы составляет не более 15 минут.
После разворачивания штаба у подъезда "Высоцкого" первые расчеты газодымозащитной службы, а вместе с ними и фотокорреспондент "Уралинформбюро", на лифте поднялись на 49 этаж. Добраться по эвакуационной лестнице на такую высоту им было бы очень сложно - у каждого из пожарных до 40 килограммов оборудования, не считая брезентовых рукавов.
Затем, надев дыхательные маски, по эвакуационной лестнице они дошли до "охваченного огнем" ресторана. В помещении огнеборцы обнаружили двух пострадавших и, облачив их в "Самоспасатели", спустили к лифтам. Один из молодых людей смог идти самостоятельно, а второго пришлось транспортировать на носилках - он был без сознания.
В это время на 38, техническом, этаже был развернут вспомогательный штаб, откуда координировались все действия на высоте. Там же разместили промежуточную емкость для воды и мотопомпу.
Для эвакуации пострадавшего с вертолетной площадки задействовали Ми-8 МЧС России. Сделав круг над "Высоцким", экипаж приступил к спасательной операции. С борта спустили трос, к которому прикрепили носилки с человеком. С помощью лебедки их подняли в вертолет, и тот улетел в закат.
Всего в учениях были заняты 19 единиц техники и больше 60 человек – пожарные, спасатели, медики, полиция, ГИБДД.
Все фото можно посмотреть в "Медиа"
По словам начальника службы пожаротушения по Свердловской области Михаила Коваленко, учения прошли на "отлично". Посетителям "Высоцкого" не стоит опасаться за свою безопасность - в здании предусмотрено шесть автоматических систем пожаротушения, есть три пожарных лифта, эвакуационная лестница. Кроме того, оборудованы две зоны безопасности на 14 и 38 - технических - этажах, оснащенные автономными системами воздухоснабжения.
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