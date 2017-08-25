На Среднем Урале растет количество мигрантов

После провала.

Количество иностранцев, прибывающих на Средний Урал, вновь стало расти после "провала" в 2016 году.

Лидируют в списке граждане Таджикистана, на втором и третьем местах – мигранты из Киргизии и Поднебесной.

О том, чем занимаются иностранцы на Урале и как часто попадают в криминальную хронику, – в инфографике "Уралинформбюро".