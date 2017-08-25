На Среднем Урале растет количество мигрантов

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На Среднем Урале растет количество мигрантовСегодня в 11:15

После провала.

Количество иностранцев, прибывающих на Средний Урал, вновь стало расти после "провала" в 2016 году.

Лидируют в списке граждане Таджикистана, на втором и третьем местах – мигранты из Киргизии и Поднебесной.

О том, чем занимаются иностранцы на Урале и как часто попадают в криминальную хронику, – в инфографике "Уралинформбюро".

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3 комментариев из 3 | смотреть все
.......... Сегодня в 13:11

А как насчёт "провала" русских, которые остаются без работы в РФ?

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Гость Сегодня в 13:47

А вот на это всем плевать, русские в России вообще не нужны

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Ева Сегодня в 13:52

Да гнать их всех надо. И давно гнать. Весь город и регион загадили. Или это выгодно кому-то ? Много воров и бездельников, с ними на Сортировке --клопы, тараканы.А школы нормальные стали ненормальными, наши дети туда не идут. Учителям --мучение

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