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Медведь четыре дня держал в страхе жителей Волчанска28 августа в 12:50

Косолапого пришлось убить.

Жителей Волчанска несколько дней держал в страхе медведь. С 21 августа 2017 года косолапый неоднократно заходил в коллективные сады. Дачники прятались от него по домам. Как сообщили "Уралинформбюро" местные жители, 24 августа зверя застрелили.

В последнее время медведи часто выходят к людям. Так, 22 августа животное видели жители Серова. Хищника так и не выловили: по всей вероятности, он ушел обратно в лес. Косолапых несколько раз встречали и в Гремячинском районе Прикамья.

По словам охотников, звери очень близко подходят к населенным пунктам из-за отсутствия в лесу ягод. Неурожай связан с холодной весной.

Ранее по теме:
К серовчанам вышел медведь

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