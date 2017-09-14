"Композитору бы понравилось!"

Екатеринбургский театр оперы и балета 14 сентября 2017 года открывает новый театральный сезон необычной постановкой "Волшебной флейты" Вольфганга Моцарта. Опера-зингшпиль (с разговорными диалогами, преимущественно комического содержания – прим. ред.), увидевшая свет в 1791 году, в 21 веке на Урале обрела новую жизнь.

Над постановкой работали приглашенные театральные деятели из Великобритании – режиссер Дэниэль Слэйтер и художник Франсис О’Коннор. Спектакль оформлен в стиле стимпанк, со стилизацией под эпоху викторианской Англии (2 половина XIX века). Атмосфера фантастического мира насыщена машинерией: на сцене - металлические трубы и конструкции, вращающиеся шестеренки и волшебные аппараты.

Главный герой Тамино спускается с "небес на землю" – его сбивают из ракетницы 3 лесные нимфы. Плененный летчик влюбляется в портрет красавицы-блондинки Памины, угодившей в руки злодея Зарастро, и решает спасти ее. Об этом его умоляет и Царица Ночи – мать плененной девушки. В напарниках у Тамино – чудаковатый птицелов Папагено, чьи мечты о любви сочетаются с желанием плотно отобедать.

Казалось бы, сюжет, как в любой сказочной истории, предельно прост: есть добро, есть зло, которое обязательно должно быть повержено. Однако затем он дает крутой поворот.

"Зарастро в нашем спектакле – носитель прогрессивных идей, он пытается сломать барьеры этого мира, используя научный подход. Сначала кажется, что это путь к миру разума и добра, но во втором акте оказывается, что это опасный и темный мир, из которого герои вынуждены спасаться бегством. Мы создаем мир, совершенно непохожий на нашу обычную жизнь: в нем солнце противостоит луне, день – ночи, и все смешивается в одну безумную красочную фантасмогорию", - рассказывает "Уралинформбюро" режиссер-постановщик оперы Дэниэль Слэйтер.

По словам режиссера, стимпанк – это отличная идея для создания идеального фантастического мира, который может существовать как в прошлом, так и в будущем: "В нем есть место и для мистического, и для реального. В этот мир легко поверить, и в то же время он предполагает пространство для фантазии".

В уральской постановке важна не столько история, сколько ее подача. Необычные и яркие образы, вплетенные в музыку диалоги, декорации с обилием деталей, проекция комиксов на прозрачные занавесы - все это создает эффект "анимешности" в стилистике японских мультфильмов.

"Когда декорации, как у нас, состоят из большого количества интересных деталей, трудно удержаться от соблазна вмонтировать свет в каждую шестеренку. Поэтому свет у нас очень разнообразный. В нашем спектакле много видео: на декорациях и на занавесе из тюля представлена как съемка живых персонажей, так и рисованная анимация", - рассказывает художник по свету московского театра Ленком, постановщик "Волшебной флейты" Евгений Виноградов.

Костюмы героев – это отдельные персонажи оперы. Не покидает ощущение, что английские коллеги вдохновлялись современными фантастическими кинокартинами – "Назад в будущее" и "Голодные игры". Герои оперы появляются на сцене в комбинезонах, наподобие тех, в каких доктор Эммет Браун и Марти Макфлай отправлялись в путешествие во времени.

По словам художника-постановщика Франсиса О'Коннора, стимпанк вписался в атмосферу Моцарта легко и гармонично: "Несмотря на внешне тяжелую атрибутику – силу пара, груз железа – в нем присутствуют магия и обаяние. Очки, маски, всевозможные металлические клепки - это очень сочный стиль, интересный своим индустриализмом. И он, безусловно, совпадает с идеей "Волшебной флейты", которую сам Моцарт хотел сделать как можно более технологичной для своего времени", – рассказал художник.

Правда, и справиться с такими костюмами не просто.

"Жутко неудобно, - говорит со смехом исполнитель роли Папагено, солист Оперного Алексей Семенищев. - Жарко. Все лезет в рот, в глаза, куда угодно! Атрибутов - не счесть, каждый раз появляется что-то новое".

О сотрудничестве с уральским театром рассказала исполнительница роли Памины Анна Горбачева, прилетевшая в Екатеринбург из Великобритании в июле, сразу после собственной свадьбы:

"Это мой российский дебют. Я в восторге от коллег, и мне очень нравится то, что мы делаем. Я считаю, стимпанк идеально вписался в музыку "Волшебной флейты". Как сказал наш художник - "Моцарту бы понравилось!"

"Иногда Памину представляют слабой жертвой, но мы создали яркий сильный образ. Это девушка, которая не плачет, а борется за свою любовь и справляется со всеми трудностями. Мой педагог, когда посмотрел одну из репетиций, сказал, что мне не нужно притворяться на сцене. У меня есть черты, схожие с Паминой", - поведала Анна.

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"Волшебная флейта" – гимн любви и свободе", - так охарактеризовал свое детище художник-постановщик Франсис О'Коннор.



"Между миром Зарастро и миром Царицы Ночи идет война. Все герои нашей истории вовлечены в конфликт и вынуждены участвовать в нем, помимо собственной воли. В конце концов, они сами себя освобождают, и самое оптимистичное, что есть в этой опере – то, что это освобождение приходит через любовь. Я думаю, именно в этом секрет популярности "Волшебной флейты".

Кристина ШАБУНИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА