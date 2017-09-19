Природное явление снял уралец.

Мощная солнечная вспышка вызвала ряд северных сияний на Среднем Урале, где это явление редко. Яркие всполохи можно было увидеть в небе над Ирбитом. Запечатлеть природное явление смог местный житель Илья Янковский, передает "Уралинформбюро".

Геомагнитная буря продолжалась с 14 по 17 сентября. По мощности явление колебалось в пределах от слабого до умеренного с продолжительными периодами затишья. Поэтому аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой. "Но с уральской погодой любое сияние в радость, особенно если его получается запечатлеть", – отметил автор видео.

Видео: Илья Янковский/vk.com