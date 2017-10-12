Воскресить или на свалку истории?

Таинственная и пугающая Зона из романа Стругацких находится в… Алапаевском районе. В этом убедились корреспонденты "Уралинформбюро", побывав в гостях у жителей умирающего поселка Березовского. Когда-то там жило 3000 человек, работали школа, клуб, столовая, пекарня... Теперь все население Березовского составляет 7 упрямых уральских мужиков, мечтающих возродить свою малую родину. Для этого нужно всего-навсего спасти Алапаевскую узкоколейную железную дорогу, или, как называют ее местные жители, "дорогу жизни".

Когда-то по АУЖД возили древесину для алапаевских заводов. Протяженность дороги достигала 600 километров. Сегодня от старой узкоколейки осталось несколько веток, зарастающих бурьяном и кустарником. Но поезда и самодельные дрезины-"пионерки" по-прежнему по ней курсируют. Правда, встречают их не шумные поселки лесорубов и металлургов, а безжизненные руины закрытых станций и призраки опустевших деревень. Но общественные активисты Алапаевска уверены: АУЖД можно воскресить.

О том, что ждет алапаевскую глубинку в случае гибели узкоколейки, и о планах ее спасения — в спецпроекте "Уралинформбюро".