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Известный рэпер сыграл в Екатеринбурге на перце и ананасеСегодня в 13:15

На чемпионате WorldSkills.

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, выступил на открытии чемпионата WorldSkills в Екатеринбурге. Он порадовал участников и гостей мероприятия игрой на перце и ананасе.

Видео "овощного оркестра" под "управлением" рэпера появилось на официальной странице чемпионата в соцсетях. Попробовать себя в необычном направлении и создать мелодию из овощей и фруктов мог любой желающий, передает "Уралинформбюро".

Крупнейший в стране чемпионат среди молодых специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech стартовал в Екатеринбурге в четвертый раз. На соревнования в столицу Среднего Урала приехало 300 конкурсантов из 29 крупнейших российских корпораций и холдингов.

Стоит отметить, что национальные чемпионаты WorldSkills проходят по всей России. Ранее в столице ОАЭ прошел чемпионат мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.

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