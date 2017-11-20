Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

С 2019 года.

Одна из фишек мусорной реформы на Среднем Урале - новая система организации и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденная региональным правительством. Предполагается, что с 2019 года контейнерные площадки станут "цветиком-семицветиком". Для разного типа мусора установят контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.

Новый тариф за вывоз, переработку и утилизацию бытового мусора планируется утвердить к июлю будущего года. По предварительным данным, ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей.