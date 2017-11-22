В Ирбитском районе.

Ирбитский фотограф Илья Янковский снял на видео метеор. Ролик он выложил на свой канал в YouTube.

На кадрах видно, как в небе появился светящийся шар. Несколько секунд он летит вниз, а затем угасает.

"19 ноября светлое вечернее небо расчертил протяженный и медленный метеор, удачно попав при этом в кадр одной из моих камер. Трудно судить о его настоящей яркости, так как случилось это до наступления темноты, в 17:12 по местному времени. Сравнить можно разве что со звездой Капеллой (величина 0.05), едва заметной в правой части видео. Метеор наблюдался относительно невысоко над северным горизонтом, при этом он мог быть виден (при наличии погоды) с весьма обширной территории, охватывающей Урал и Западную Сибирь", - написал фотограф в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).



Видео: Илья Янковский, YouTube.com