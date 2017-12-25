Солисты екатеринбургской оперы представят в Москве "Снегурочку"Сегодня в 13:21
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В новогоднюю ночь.
Солисты Екатеринбургского театра оперы и балета привезут в Москву специальную концертную версию постановки "Снегурочка". Часовой вариант оперы 14 уральцев представят на проекте "Золотая Маска в городе", который пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 31 декабря, 1 и 2 января. Корреспондент "Уралинформбюро" побывал на репетиции постановки.
"Московская" версия "Снегурочки" Римского-Корсакова отличается от той, что видят екатеринбургские зрители, полным отсутствием декораций. По словам режиссера Марии Рубиной, их функцию выполняет светодиодный экран, а перемена мест действия происходит за счет видеопроекции.
Концертную версию оперы сократили с 3 часов 30 минут до 1 часа. Из постановки убрали все хоровые и балетные сцены, а также нескольких второстепенных персонажей. Те, кто остались, появятся на сцене не под оркестр, а под фонограмму: ее специально для фестиваля запишут под руководством дирижера Михаила Грановского.
Фонограмму разобьют на много треков, руководить которыми будет режиссер. "Для нас это новый формат, мы не привыкли работать так каждый день. Это вызов, но интересный", – заметила Мария Рубина.
По мнению исполнительницы роли Снегурочки Ольги Семенищевой, фонограмма – это непривычно. Под нее артисты могут спеть какие-то современные вещи, а вот с классикой будет гораздо сложнее: не будет дирижера, контролирующего процесс.
Работать артистам предстоит в трудных условиях: площадки для фестиваля смонтируют прямо на улицах Москвы. Это будут крытые сцены, одна из стен которых будет выходить на улицу. В шатре ожидается около +12 градусов по Цельсию.
По словам Ольги Семенищевой, холода солисты оперы не боятся, ведь греет обычно не одежда, а адреналин. "Находишься в таком процессе действия, что не замечаешь, холодно тебе или жарко". Однако у Снегурочек, заметила артистка, достаточно теплые костюмы: шубки и сарафаны.
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Фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется 22 декабря и продлится до 14 января. За три недели театральные постановки покажут на Садовом кольце, Манежной и Тверской площадях, площади Революции.
В программе "Золотая Маска в городе" от Екатеринбурга также выступят Театр музыкальной комедии и театр "Провинциальные танцы". На уличных сценах появятся труппы из Тюмени, Красноярска, Омска, Самары, Костромы, Перми, Санкт-Петербурга и других городов России.
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А что там за тётя ходит с книжкой в руках? Всё картинку испортила. А голоса прекрасные.ответить
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