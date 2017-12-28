Миллионы на лед

В честь Нового года.

До Нового года остались считанные дни. К торжеству, пожалуй, украшен каждый уральский город: в большинстве из них на центральных площадях возвышаются искусственные или натуральные ели.

В октябре-ноябре муниципалитеты разместили на сайте госзакупок контракты на возведение ледовых городков. "Уралинформбюро" составило рейтинг 10 самых дорогих новостроек.

Первенство за Екатеринбургом – самые роскошные ледовые скульптуры и ель, если верить контракту, украсили столицу УрФО за 23 миллиона рублей. На Площади 1905 года выстроены плотина первого екатеринбургского завода и образ главного кафедрального собора, который располагался ранее в центре города. Наибольшее внимание горожан уже привлек многоярусный торт, символизирующий предстоящее в 2018 году 295-летие Екатеринбурга.

На втором месте Пермь: на праздничное убранство власти израсходовали без малого 8 миллионов рублей. Ледовый городок называется "Пермяч", что объединяет географическую принадлежность и футбольную тематику. Центральная площадка новогодних мероприятий посвящена странам-хозяйкам чемпионатов мира по футболу.

Тройку лидеров замыкает еще один город Свердловской области – в Нижнем Тагиле новогодний городок на Театральной площади обошелся в 7,45 миллиона рублей.

Его оформление посвящено театру - мастерами создана галерея ледяных театральных персонажей. Кроме того, посетители смогут прочитать большую книгу, в которой лишь одна цитата Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...".

Далее в рейтинге - Салехард, Челябинск, Ханты-Мансийск и Курган. Тамошние траты от 6 до 7 миллионов рублей. Так, в столице Зауралья художников на создание ледового городка вдохновила сказка Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Из замерзшей воды на главной площади города появилась скульптура Ивана, сидящего верхом на Коньке-Горбунке, поле со стогами сена и лабиринт "Жар-птица". Кроме того, власти Кургана в новогоднюю ночь запустят фейерверк, который обошелся городской казне в 250 тысяч рублей.

Меньше пяти миллионов потребовали ледовые городки в Тюмени и Сургуте. Два миллиона ровно – цена Каменск-Уральского центрального новогоднего городка.

Документов о тратах на ледовый городок в столице Зауралья редакции не удалось найти ни на сайте госзакупок, ни на аналогичных ресурсах. Однако надеемся, что власти Кургана все-таки украсят к празднику центр города.