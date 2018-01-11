На "ватрушке" за машиной.

В Сети появилось видео очередного экстремального развлечения екатеринбургской молодежи. На кадрах девушка, сидя на привязанной к автомобилю надувной "ватрушке", разъезжает по ночной Площади 1905 года.

Автор ролика Андрей Куцебо рассказал корреспонденту "Уралинформбюро", что сначала "покатушки" устроили на парковке в микрорайоне Ботанический. Позже появилась мысль отправиться в центр уральской столицы.

"Мы увидели, что дороги пустые, и решили, а почему бы и нет", - поделился он.

По словам молодого человека, очевидцы и автомобилисты улыбались, снимали на видео, поздравляли с Новым годом и в целом относились к увиденному очень позитивно.

На вопрос о том, не боялась ли участница клипа покалечится, Андрей отметил, что катались "на таких маленьких скоростях, при которых отсутствовали шансы получить какую-либо травму, даже при какой-то непредвиденной ситуации".

На счастье экстремалов патрулей ГИБДД на своем пути они не встретили.

Год назад по Екатеринбургу прокатилась волна "голых" флешмобов. Молодые люди в одном нижнем белье катались на тюбинге за машиной про проспекту Ленина и бегали кроссы в районе Московской горки.

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