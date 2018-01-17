На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелейСегодня в 18:35
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Список.
К празднику Крещения Господня в уральской столице и ее окрестностях будут оборудованы 12 купелей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, священнослужители осветят воду в иорданях 18 и 19 января.
|Храм
|Адрес храма
|Купель
|Храм апостолов Петра и Павла
|Екатеринбург, пос. Малый исток, ул. Реактивная, 60 "А"
|
Купель будет оборудована на водоеме поселка
|
Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
|Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Ленина, 119 "А"
|Купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток.
|
Храм святителя Николая
|Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов, 12 "А"
|Купель будет оборудована на озере Огородном в пос. Исток
|
Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира
|Екатеринбург, мкр. Европейский, ул. Чкалова, 244
|Купель будет оборудована на искусственном водоеме, ул. Двинская 24 "А"
|
Храм Святой Троицы
|Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112
|Купель будет оборудована на озере Шарташ
|
Храм Воскресения Христова
|Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4
|Купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка
|
Храм Рождества Христова
|Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4 "А"
|Купель будет оборудована на водоеме Калиновские
|Храм "Большой Златоуст"
|Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17А
|Купель в палатках с раздевалкой будет оборудована возле храма
|Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
|Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 61
|Купель в виде бассейна установят рядом с храмом, здесь же разместятся и палатки для переодевания
|
Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы
|Екатеринбург, ул. Кирова, 65
|Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией.
|
Храм Целителя Пантелеимона
|Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, ул. Лучевая, 35
|Искусственная купель будет оборудована на территории церковного двора храма
|
Отель "Рамада"
|Екатеринбург, 10 километр автодороги Екатеринбург – Кольцово
|Купель с палатками для переодевания будет оборудована на водоеме около отеля.
Стоит отметить, что 19 января в столице Урала, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 15.
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