На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Список.

К празднику Крещения Господня в уральской столице и ее окрестностях будут оборудованы 12 купелей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, священнослужители осветят воду в иорданях 18 и 19 января.

Храм Адрес храма Купель Храм апостолов Петра и Павла Екатеринбург, пос. Малый исток, ул. Реактивная, 60 "А" Купель будет оборудована на водоеме поселка Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Ленина, 119 "А" Купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток. Храм святителя Николая Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов, 12 "А" Купель будет оборудована на озере Огородном в пос. Исток Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира Екатеринбург, мкр. Европейский, ул. Чкалова, 244 Купель будет оборудована на искусственном водоеме, ул. Двинская 24 "А" Храм Святой Троицы Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112 Купель будет оборудована на озере Шарташ Храм Воскресения Христова Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4 Купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка Храм Рождества Христова Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4 "А" Купель будет оборудована на водоеме Калиновские Храм "Большой Златоуст" Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17А Купель в палатках с раздевалкой будет оборудована возле храма Храм Благовещения Пресвятой Богородицы Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 61 Купель в виде бассейна установят рядом с храмом, здесь же разместятся и палатки для переодевания Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы Екатеринбург, ул. Кирова, 65 Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией. Храм Целителя Пантелеимона Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, ул. Лучевая, 35 Искусственная купель будет оборудована на территории церковного двора храма Отель "Рамада" Екатеринбург, 10 километр автодороги Екатеринбург – Кольцово Купель с палатками для переодевания будет оборудована на водоеме около отеля.

Стоит отметить, что 19 января в столице Урала, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 15.