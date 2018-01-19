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Крещенская вода заставила китайцев признаться России в любвиСегодня в 18:15

Фотография

На краю иордани.

В Екатеринбурге продолжаются крещенские купания. Фотокорреспондент "Уралинформбюро" побывал у двух купелей и понаблюдал, как жители Среднего Урала "смывают грехи" и испытывают свою морозоустойчивость.

Одну из купелей Свердловской области открыли около отеля "Рамада". Там оборудовали две проруби, чтобы можно было сократить время ожидания на морозе. Также у отеля поставили ледяной крест: видимо, для антуража. Людей немного: мало кто отваживается в разгар рабочего дня отправиться на купание. Однако охранник "Рамады" заметил, что в ночь на 19 января желающих окунуться было столько, что лед трещал от нагрузки.

По словам одного из искупавшихся, состояние "бодренькое". Горожанин, пожелавший остаться неизвестным, уже пятый год подряд приезжает к иорданям в Крещение, чтобы окунуться в освященную воду.

Другой заметил, что после купания стало легко. "Душа очистилась. Грешить больше не буду.… Постараюсь, по-крайней мере", – сказал он.

По словам екатеринбурженки Ольги, заходить в воду не холодно. "Я вообще первый раз здесь, раньше обливалась, но окунуться решилась только сейчас, – сказала она. – Замечательно, хорошо, свежо. Это не передать: нужно ощущать".

А в Малом Истоке, где сегодня уже окунулся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, корреспондента "Уралинформбюро" встретили студенты УГГУ и группа китайцев, большинство из которых предпочло наблюдать за купанием со стороны.


Все фото можно посмотреть в разделе "Медиа"

Однако некоторые все же решили приобщиться к традициям и спуститься в ледяную воду. Так, под звуки гармошки и русских народных песен, гость из Китая на почти чистом русском признался в любви России.

Стоит напомнить, что к празднику Крещения Господня в уральской столице и ее окрестностях оборудовали 12 иорданей. По данным областного МЧС, никаких эксцессов при купаниях не произошло.

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