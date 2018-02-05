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Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 летСегодня в 12:05

Снега не было всю зиму.

В январь 2018 года в Свердловской области выпало меньше всего снега по сравнению с аналогичным периодом предыдущих четырех лет. Согласно данным свердловского гидрометцентра, за первый месяц года в разных районах региона выпало от 26 до 60% от нормы. Высота снежного покрова составляла всего 5-25 сантиметров.

С 2014-го по 2017 год норма осадков в январе достигалась. Самым снежным был первый месяц 2016 года. Тогда показатель составит 100-170%, передает "Уралинформбюро".

Малоснежными на Среднем Урале были и предыдущие месяцы этой зимы. Так в декабре выпало 21-76% нормы, в ноябре – 25-70%.

Недостаточный снежный покров может пагубно отразиться на урожае. "Если больше снега не выпадет, может снизиться зимостойкость озимых культур, так как у нас были значительные холода. Кроме того, мало снега означает низкую наполняемость водоемов", – считает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Согласно прогнозу портала Gismeteo на ближайший месяц, в феврале ожидается лишь семь снежных дней, но осадки будут незначительными. Долговременные прогнозы в областном гидрометцентре не делают.

Дефицит осадков наблюдался и в других регионах УрФО. Челябинская область прожила январь практически без снега. Там выпало 5-30% месячной нормы осадков. В Пермском крае показатели едва достигли нормы – 65-106%. Но высота снежного покрова даже на севере региона составляла до 60 сантиметров, что на 10-20 сантиметров ниже среднегодовых отметок.

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Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

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