В Екатеринбург привезли "десятерную радость"02 марта в 12:10
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Итальянское кино.
1 марта в екатеринбургском кинотеатре "Салют" при поддержке посольства Италии в РФ стартовал IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival). Корреспондент "Уралинформбюро" побывал на открытии киносмотра, который продлится до 11 марта.
Около 19.30 в холле "Салюта" начали собираться гости. На втором этаже кинотеатра атмосферу создавал огромный диско-шар и множество фонариков, свет которых сливался в причудливые узоры. Тем временем зрители сбивались в небольшие компании, пили кофе и обсуждали предстоящие показы, рассматривая программки.
Фильмом открытия фестиваля стала лучшая комедия 2017 года по версии Итальянской национальной ассоциации киножурналистов "Серебряная лента". Картина "Закону тут не место" звездного комедийного дуэта современной Италии FicarraePicone (режиссеры Сальво Фикарра и Валентино Пиконе) рассказывает о жителях маленького сицилийского городка. Люди устали от беспредела властей и коррупции. Они выбирают себе нового честного мэра, но оказываются сами не готовы к переменам в жизни.
Перед сеансом собравшихся поприветствовали председатель Заксобрания Владимир Власов и почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. Последний подчеркнул, что интерес уральцев к итальянской культуре, быту и языку очень радует: "Кино как инструмент построения общества даст возможность понимать итальянскую реальность".
Региональный представитель "Энел Россия" по взаимодействию с органами власти в УрФО Александр Шик также поздравил всех гостей фестиваля с приходом весны и стартом RIFF. "Хочется сказать, что энергия – не только свет и тепло. Энергия – это искусство. И фильмы тоже заряжают нас своей энергией", – подчеркнул он.
Специальным гостем стала председатель жюри RIFF Татьяна Данильянц. По ее словам, фестиваль замечателен тем, что на нем можно найти кино на любой вкус: от очень сложных психологических триллеров до картин, рассчитанных на массового зрителя. "Для меня, как профессионала индустрии, кино – всегда радость. А кино, помноженное на Италию – десятерная радость", – резюмировала Данильянц.
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