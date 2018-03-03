После визита в Екатеринбург.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила ведущие медучреждения Среднего Урала в ходе визита в Екатеринбург 2 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро". Она посетила клинику Института мозга, территориальный Центр медицины катастроф и Областную детскую клиническую больницу №1, а также приняла участие в закладке первого камня в основу нового здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества.

В ОДКБ №1 главе Минздрава презентовали программу мониторинга беременных и онкологическую информационную систему "Онкор".

Скворцова отметила, что современные цифровые технологии в Свердловской области работают на здоровье каждого конкретного человека: "Они (технологии – прим. ред.) абсолютно вплетены в систему управления качеством медуслуг. Важно, что эти высокие технологии оказываются действительно на высоком уровне".

По словам министра, опыт Среднего Урала по применению уникальных компьютерных продуктов будет распространен на всю страну.

"Мы посмотрели уникальные продукты, компьютерные и электронные, которые, как я приняла сегодня решение, будут служить всей стране. Это единая база данных онкологических больных, единая - очень хорошо сделанная - база данных беременных женщин и, соответственно, возможность мониторирования хода беременности", - отметила глава Минздрава.

Главный врач ОДКБ №1 Олег Аверьянов сообщил, что современное медицинское оборудование позволяет делать сложнейшие операции за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в прошлом году была проведена 31 трансплантация, в том числе 12 – за счет федеральных квот для детей.

По словам Вероники Скворцовой, Свердловская область развивается очень быстро, используя мощнейший промышленный и фармацевтический потенциал: "Важно, что ведущие начинания области становятся базовыми для решения общенациональных проблем всей Российской Федерации", - подчеркнула она.

Также министр поддержала идею оснастить дефибрилляторами общественные места – после презентации ей соответствующей программы, разработанной в регионе.

"Мы сегодня увидели совершенно новые приборы – достаточно простые дефибрилляторы, которыми сможет воспользоваться любой человек. Аппарат сам объясняет, что и как делать, если у кого-то на ваших глазах произошла внезапная остановка сердца. Есть возможность помочь сразу, потому что через 3 минуты, когда приедет скорая, может быть уже поздно. Этот прибор работает только тогда, когда надо. Если у человека есть сердцебиение, то он не заработает. То, что сейчас производство расцвело, дает возможность оснастить все станции метро, стадионы, аэропорты, вокзалы", - рассказала министр.

Стоит отметить, что первая партия кардиоустройств поступила в Уральский кардиологический институт, который направит их на оснащение мест массового пребывания людей в Екатеринбурге – аэропорт Кольцово, кинотеатры, автотранспорт ГИБДД, скорой помощи и пожарной охраны.

Также Вероника Скворцова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложили первый камень в основу нового здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, дав старт реализации уникального медицинского проекта в микрорайоне Академический.

Глава Минздрава напомнила, что в прошлом году институту, который, по ее словам, является одним из столпов отечественного здравоохранения, исполнилось 140 лет.

"Центр, имеющий всероссийское значение, является головным не только для Уральского, но и Сибирского и Приволжского федеральных округов. За время работы института в нем родилось почти полмиллиона детишек. Он знаменит потрясающими новыми технологиями. Это единственный, по сути дела, центр в стране, который в совершенстве владеет всеми методами фетальной хирургии, когда ребенок еще находится в организме мамы. Проводятся потрясающие операции, устраняющие врожденные пороки диафрагмы, диафрагмального отверстия пищевода, головного и спинного мозга и внутренних органов. Наши результаты – одни из лучших в мире", - заключила Вероника Скворцова.

Кристина ШАБУНИНА, Юлия ОВЧИННИКОВА